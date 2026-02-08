Vecinos atraparon a un ladrón y lo llevaron a la rastra a una comisaría en La Plata: “Estamos hartos”

Luego de una oleada de robos a distintos comercios de Los Hornos, en La Plata, un grupo de vecinos logró atrapar a uno de los ladrones : lo retuvieron, lo agredieron y lo llevaron entre cuatro personas a la rastra hasta la comisaría por el medio de la calle.

Tras el incidente, un grupo de jóvenes apedreó y atacó a varios de los comerciantes que habían estado implicados en el improvisado operativo. Ahora, los vecinos temen que las represalias continúen. Hubo momentos de suma tensión en la capital de la Provincia de Buenos Aires. "Estamos hartos de la inacción policial, algo tienen que hacer", coincidieron en las denuncias.

El video retrata el comienzo de la historia cuando el jueves pasado, en el cruce de las avenidas 66 y 155, en Los Hornos, un grupo de comerciantes logró atrapar a un presunto ladrón. Acusaban al joven de robos reiterados en el barrio.

Pero, en lugar de denunciarlo a la Policía, tomaron una decisión más drástica: entregarlo ellos mismos a la seccional. Cuatro de los comerciantes lo tomaron de brazos y piernas y lo trasladaron a la rastra por el medio de la calle. Hubo una cámara de seguridad que filmó la secuencia, que viralizó las redes.

"Es un robo, otro robo, otro robo y nadie hace nada. Todos los días esto. Estos pibes andan por la calle a la vista de todos y nadie va en cana. Estamos hartos de la inacción policial. La Comisaría Tercera los mira y no hace nada", denunció públicamente uno de los comerciantes.

En charla con el medio local Sin Límites , el vecino descargó su furia e intentó justificar lo hecho. "No aguantamos más. Queremos que se haga justicia de una buena vez. Ahora por lo menos está visibilizado y la gente podrá ver quién es para denunciarlo si vuelve", aseguró.

El violento episodio no pasó inadvertido. Y cuando las imágenes comenzaron a viralizarse hubo represalias . Un grupo de jóvenes atacó a varios de los comercios de la zona: hubo pedradas, pintadas y varias corridas con momentos de alta tensión.

Según publicó diario El Día , son varios los vecinos que vienen denunciando robos reiterados y ahora temen por su seguridad.

Luego de que las imágenes viralizaran las redes, la Justicia comenzó con la investigación para determinar quienes fueron los responsables por las posibles lesiones que tuvo el joven atrapado y denunciado.

Las cámaras de seguridad de la zona que registraron el momento en el que varias personas sujetaron al acusado por los brazos y las piernas mientras lo arrastraban por el asfalto , entre gritos y corridas, habla por sí sola.

Desde la Policía aún no se confirmó si la persona que fue retenida estaba vinculada a alguno de los robos que denunciaron los comerciantes. Pero el accionar desmesurado de los vecinos trajo consecuencias.

Durante el fin de semana, un grupo de jóvenes vandalizó varios comercios de la zona. Hubo varias pedradas y pintadas que provocaron daños a los frentes de los comercios con los vidrios como primera víctimas.

Extraoficialmente, confirman que dichos ataques fueron en represalias por el trato que tuvo el joven entregado. Y ahora la Policía investiga si una banda de menores está detrás del ataque perpetrado durante los últimos días.

Fuente: Clarín