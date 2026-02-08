Poner papel higiénico en el aloe vera: por qué lo recomiendan y para qué sirve

El aloe vera es una de las plantas más elegidas para tener en un balcón, patio o terraza . Se trata de una especie que durante el verano necesita cuidado regular, pero un error común es regarla de más . En ese contexto, existe un truco casero que puede dar una mano: poner papel higiénico en la maceta .

Este método sencillo consiste en poner algunas tiras sobre la tierra . El objetivo es absorber el exceso de agua y mantener el sustrato en el punto justo de humedad.

El papel higiénico funciona como una esponja , que retiene el agua sobrante cuando la tierra tiene exceso de humedad. De esta manera, evitás que se acumule tanto en la parte superior como en el interior del sustrato.

Así, las raíces no permanecen encharcadas , previniendo la pudrición de raíces y la aparición de hongos.

Fuente: TN