PINAMAR: Le sacaron una suma millonaria a un Administrador de Edificios al que le hackearon la cuenta bancaria

ZONALES

Un hombre que se encuentra de vacaciones en Cariló denunció haber sido víctima de una millonaria estafa bancaria luego de que detectaran transferencias realizadas sin su autorización.





El hecho fue informado a partir del aviso que recibió la propia víctima, un hombre de 50 años, domiciliado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien está alojado temporalmente en la localidad balnearia.





Según supo CNM, durante la jornada fue contactado telefónicamente por el gerente del Banco Patagonia, quien le consultó si había efectuado movimientos recientes en sus cuentas. Desde la entidad le indicaron que se habían registrado cuatro transferencias por un total de 6.900.000 pesos.





El damnificado manifestó que desconoce por completo esas operaciones y aseguró no haber autorizado envíos de dinero. Los fondos, de acuerdo al reporte bancario, habrían sido derivados a cuentas a nombre de dos personas que él no conoce.





A partir de la presentación se iniciaron actuaciones judiciales que quedaron bajo la intervención de la UFID N° 5 de Pinamar, desde donde se buscará determinar cómo se concretaron las maniobras.





Mientras avanza la investigación, el banco informó al Central para bloquear a las dos cuentas de las personas que recibieron el dinero y establecer sus eventuales responsabilidades penales.