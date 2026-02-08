Dio positivo en el test de alcoholemia, se negó a entregar el auto y sus amigos quisieron apuñalar a policías

Un hombre dio positivo en el test de alcoholemia durante un control de tránsito, se negó a entregar el auto y sus amigos atacaron a golpes a los policías. En medio de conflicto, los agresores intentaron apuñalar a los agentes y terminaron detenidos .

El violento episodio ocurrió este fin de semana cuando personal de la Comisaría Distrito El Maitén realizaba tareas preventivas de control vehicular. Allí, un hombre que manejaba un Renault Clio rojo advirtió la presencia policial y escapó en dirección a la Ruta N° 1.

En este contexto, los efectivos comenzaron una intensa persecusión hasta que finalmente lograron interceptarlo unos kilómetros más adelante. Fue entonces cuando identificaron al conductor, detectaron que no tenía licencia de conducir y presentaba signos de ebriedad.

Ante esta situación se solicitó la intervención del personal de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, que realizó el test de alcoholemia correspondiente. El examen, finalmente, arrojó un resultado positivo de 1,16 gramos de alcohol por litro de sangre.

Al confirmarse la infracción, los efectivos le dijeron al acusado que le debían secuestrar el vehículo . Sin embargo, la situación se terminó descontrolando: el hombre abrió la puerta e intentó ingresar nuevamente mientras aseguraba que no iba a permitir que se llevaran su auto.

Los agentes intentaron controlar la situación, pero todo se fue de las manos cuando el conductor le pegó una trompada a un policía . El ataque provocó la intervención del resto de los agentes que lo redujeron y le colocaron las esposas.

Pero lejos de que el hecho fuese controlado, todo empeoró: una de las personas que viajaban como acompañantes se abalanzó sobre otro efectivo y lo golpeó. Esto provocó la intervención del resto de los agentes, pero del auto salió una mujer con un cuchillo. En ese contexto, otra policía la detuvo y la obligó a entregar el arma. Lejos de acatar la orden, la mujer intentó atacar a la agente y se produjo un forcejeo. Si bien la policía logró reducirla, otra agresora se tiró encima y le arrancó el pelo.

Los acusados, según consignó el medio Noticias de la Comarca, fueron identificados como Fernando Federico F. (27 años), Agustín Leonardo M. (20 años), Cintia Paola M. (25 años) y S.B.M. (16 años).

El conflicto finalmente concluyó con las cuatro personas detenidas , el secuestro del auto y el cuchillo. Los atacantes fueron imputados por resistencia, atentado y agresión a la autoridad, además de las infracciones correspondientes. Por el momento no se informó si los agentes resultaron heridos.

