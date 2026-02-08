Horror en Rosario: denuncian que un hombre abusó de una perra callejera

NACIONALES

Los vecinos del barrio Godoy, en la ciudad de Rosario , denunciaron que un hombre habría abusado de una perra callejera que era alimentada por varias familias de la cuadra Irurtia al 7900.

El caso fue descubierto por una joven, que notó que el animal no había vuelto a la zona. Después de buscarla por el barrio, la encontró lastimada y decidió revisar las cámaras de seguridad . “Ahí me encuentro con esta persona cometiendo este hecho”, contó.

También aclaró que es una perra comunitaria, pero que es mayormente cuidada por ella. “Si bien estaba en la cuadra, se crió junto a mí”, dijo en diálogo con Cadena 3 .

Sobre el presunto agresor, que quedó grabado, contó: “ Es una persona que hace poco salió de estar presa y se mudó al barrio. Acá nos conocemos entre todos, sabemos que vive a tres cuadras. Después de hacer eso, se fue a la plaza a agarrar a otro perro. Se lo quería llevar, pero salió el dueño y lo sacó del vuelo”, agregó.

Tras ver las cámaras, la joven llamó a la Policía Ecológica de Santa Fe y los efectivos llevaron a la perra a un veterinario . La Justicia actuó de oficio y ordenó un operativo en la casa del acusado para detenerlo. Al cierre de esta nota permanece prófugo .

En las últimas horas, el doctor que atendió a la perra publicó un video en sus redes donde contó las lesiones que encontró de manera preliminar.

“Esta perra posiblemente haya sido violada por un hombre. Ya le hicimos todo lo que es observación ocular, hicimos tactos vaginales, hicimos con un sigmoidoscopio una observación en la parte interna, y me animo a decirle que hay lesiones en el trayecto causadas por un miembro humano o por un traumatismo”, explicó el doctor Cossia.

“También hicimos los cultivos y estamos buscando la bacteria que se llama Gardnerella , que los humanos solemos tener, y se buscó espermatozoides. Todas las muestras serán derivadas a la Justicia”, detalló.

“ Estoy sumamente indignado porque un animal de aproximadamente diez años de edad, geronte, buenísimo, tenga que pasar estos momentos por un ser humano; es aberrante. A este tipo le queda poco de ser humano. Es un degenerado. La Justicia debe tomar las medidas que correspondan. Empecemos a respetar a los animales. Tenemos casos diferentes todos los días”, expresó.

Fuente: TN