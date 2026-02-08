San Martín: mataron a tiros a un policía retirado que trabajaba de chofer en una aplicación de viajes

Un brutal episodio de violencia ocurrió en el partido bonaerense de San Martín , cuando un efectivo retirado de la Policía de la Ciudad fue asesinado a tiros este sábado a la madrugada.

El crimen se produjo en el barrio El Libertador, entre las calles El Pensamiento y Soldado Folch, cuando la víctima, identificada como Daniel Alejandro Benítez , de 48 años , fue abordada por dos delincuentes que intentaron asaltarlo.

El hombre se dedicaba a realizar viajes en una aplicación , y fue atacado mientras desempeñaba sus tareas. De acuerdo a las versiones preliminares, Benítez habría intentado resistirse al robo .

El hecho está siendo investigado como homicidio por la UFI N°1 del Departamento Judicial San Martín . Según informó el portal SM Noticias , oficiales de la bonaerense arribaron al lugar y constataron que el hombre no tenía signos vitales .

Además durante las pesquisas policiales, hallaron una vaina servida calibre 9 milímetros cerca del cuerpo. Dentro del auto, un Fiat Cronos color rojo, se encontró una segunda vaina del mismo calibre .

Los efectivos secuestraron el vehículo, las vainas y una pistola 9 mm marca Zoraki , con un cargador sin municiones.

Asimismo, un sospechoso de 19 años ingresó de urgencia al Hospital Bocalandro de Tres de Febrero , con una herida de bala en la rodilla derecha . Debido a esto, fue detenido mientras determinan si corresponde a uno de los autores del crimen.

Fuente: TN