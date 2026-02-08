MAR DEL PLATA: Murió un hombre de 30 años tras ser golpeado al salir de bailar

ZONALES





Un hombre de 30 años fue brutalmente atacado durante la madrugada del domingo en la localidad de Batán, quedó internado en grave estado y horas más tarde se confirmó su fallecimiento.





El episodio se produjo en inmediaciones de Colectora y calle 132, en circunstancias que aún son materia de investigación. De acuerdo con la reconstrucción inicial, la víctima había salido de bailar cuando fue abordada por varias personas que comenzaron a golpearlo en la vía pública.





Testigos dieron aviso a los servicios de emergencia y al lugar acudió personal policial. A pocos metros se concretó la aprehensión de un joven de 18 años, señalado como uno de los presuntos agresores. También fue demorada una mujer de 24, acusada de intentar entorpecer el procedimiento mientras los efectivos intervenían.





El hombre herido fue asistido por una ambulancia y trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde quedó internado. Con el correr de las horas, pese al esfuerzo del personal médico, se confirmó la muerte a raíz de las lesiones sufridas durante la golpiza.





Las primeras actuaciones fueron realizadas por efectivos de la comisaría octava, que elevaron el expediente a la fiscalía de turno. La causa quedó en manos del fiscal Leandro Arévalo, quien deberá determinar la responsabilidad de los involucrados y tomar declaración al imputado.





La investigación busca establecer ahora cómo se originó el ataque, cuántas personas participaron y el grado de intervención de cada una en una agresión que terminó de la peor manera y generó conmoción tanto en Batán como en Mar del Plata.