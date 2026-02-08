Asesinan a un exjugador del Ascenso en Rafael Castillo y uno de los sospechosos es su hermano

NACIONALES

Lucas Ignacio Pires (29) , exdelantero del Ascenso, fue asesinado violentamente en Rafael Castillo, en La Matanza, tras una brutal pelea callejera: le cortaron el brazo con el filo de una botella rota. Hay una cámara que habría filmado el incidente y la Justicia apuntó a Marcos, uno de sus hermanos como principal sospechoso y es buscado por la Policía: está prófugo. Hay mucho dolor en los familiares, allegados y en la gente de Almirante Brown, club en el que jugó.

El violento episodio tuvo lugar en el cruce de las calles Raulíes y Alagón, este viernes en Rafael Castillo. Los primeros indicios dan cuenta de una pelea intrafamiliar y ya quedó descartado que se haya tratado un intento de robo.

Fuentes policiales le confirmaron a Clarín que la pelea fue entre personas muy conocidas. Y un testigo apuntó directamente contra uno de los hermanos de Lucas.

No están claros los motivos que derivaron la pelea. Sí se sabe que el futbolista fue atacado y cortado en el antebrazo derecho con el filo de una botella rota en medio de una pelea callejera.

Tras el brutal corte, familiares y vecinos trasladaron de urgencia al ex futbolista de Almirante Brown al Hospital Presidente Néstor Kirchner. Pero, minutos más tarde, los médicos informaron que había muerto. No pudieron detener el sangrado que se le produjo en una de sus arterias. El corte sufrido resultó letal.

Personal de la comisaría 2ª Sur, junto a personal de la DDI y del área de Inteligencia Criminal, realizan operativos en la zona para dar con los sospechosos. Aunque ya adelantaron que está en análisis una filmación de una cámara de seguridad que habría filmado la fatal pelea.

La causa está siendo investigada por el fiscal Carlos Adrián Arribas, de la Unidad de Homicidios y Marcos. La principal hipótesis es que la pelea fue entre hermanos y por estas horas la Policía busca dar con el hermano de la víctima, principal sospechado.

Tras conocerse el deceso de Pires, rápidamente las redes enviaron mensajes de dolor. Uno de ellos fue el comunicado oficial de Almirante Brown , por donde pasó Lucas durante la temporada 2015-2016. El apellido es muy vinculado con Almirante, Omar, otro de sus hermanos y actual volante de Español también jugó bastante allí, al igual que varios de sus primos.

"El Club Almirante Brown lamenta el fallecimiento de Lucas Pires, exjugador de la institución. Acompañamos en este momento de dolor a su familia y seres queridos", publicaron en X desde el club.

El Club Almirante Brown lamenta el fallecimiento de Lucas Pires, exjugador de la institución. Acompañamos en este momento de dolor a su familia y seres queridos. pic.twitter.com/h4I8lFpgIx

El posteo estuvo acompañado de una foto de Pires con la camiseta de Almirante, en blanco y negro. Pires jugó ocho veces durante la temporada con la camiseta de la Fragata en su estadía en la Primera B y marcó un gol frente a Brown de Adrogué.

“Tuve la suerte de compartir partidos de inferiores con él y era hermoso verlo jugar, un guapo que cuidaba la pelota como él solo. Que en paz descanses, Luquitas. Mi más sentido pésame a la familia,” escribió L., un excompañero de Pires.

Fuente: Clarín