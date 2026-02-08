Dejar un diente de ajo sobre la hornalla: para qué sirve y cuándo hacerlo

El ajo es uno de los ingredientes más usados en la cocina , pero poca gente sabe que puede usarse en algunos trucos caseros. Uno de ellos consiste en dejar un diente sobre la hornalla a fuego bajo , que trae varios beneficios para la casa.

Aunque suena extraño, este método es económico , ecológico y fácil de aplicar , ideal para las personas que buscan soluciones naturales sin recurrir a productos químicos.

Cuando el diente de ajo entra en contacto con el calor, libera un fuerte aroma que se dispersa por el aire. Esto genera varios beneficios:

El ajo comenzará a largar su característico aroma, que resulta desagradable para los mosquitos y otros insectos voladores . Sin embargo, también es útil en días de lluvia y humedad .

Para aplicar este truco de manera segura, es importante seguir algunas recomendaciones:

Fuente: TN