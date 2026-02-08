Reabre una estación de la línea D del subte: cuál es y desde cuándo volverá a funcionar

Este lunes, la estación Agüero de la línea D reabrirá sus puertas después de la realización de obras de renovación, que habían empezado en septiembre de 2025.

Los trabajos incluyeron la puesta en valor de la estación para mejorar su infraestructura existente y la experiencia de viaje para los usuarios.

A lo largo de estos meses, la estación fue escenario de una obra a fondo que incluyó la impermeabilización de estructuras , renovación de revestimientos y cielorrasos, recambio de pisos y escaleras, instalación de iluminación LED y actualización de señalética, incluyendo señalización en braille tanto en pasamanos como en los accesos.

Además, se sumó nuevo mobiliario en los andenes , como bancos, cestos y apoyos isquiáticos.

Uno de los puntos centrales de la obra fue la impermeabilización . Según detallaron desde SBASE , se utilizarán técnicas de inyección, tratamiento de juntas y materiales de última generación para evitar filtraciones.

Sobre el nuevo cielorraso, se colocó un revestimiento de Aluzinc pensado para contener cualquier ingreso de agua en el futuro .

El proyecto incluyó además la intervención de los sectores correspondientes a accesos , galerías de escaleras (pedestres y mecánicas) y andenes .

Las obras continuarán en Tribunales (Línea D), Medrano y Ángel Gallardo (Línea B), Lavalle e Independencia (Línea C), y General Urquiza y Entre Ríos (Línea E).

Fuente: TN