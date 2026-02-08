La estremecedora llamada que hizo la joven desaparecida en Misiones con la que logró ser rescatada en Córdoba

NACIONALES

Las fuerzas federales encabezaron un importante operativo en una zona rural de Córdoba , donde encontraron a una joven de 21 años que estaba desaparecida desde hace un mes . En las últimas horas, se conoció la llamada telefónica que permitió encontrarla.

Milagros Bogado , oriunda de Misiones, fue secuestrada por su expareja y hallada en un campo de la localidad Saturnino María Laspiur. Gracias a un llamado pidiéndole ayuda a su hermana , la joven pudo ser localizada luego de que la Fiscalía Federal de Villa María dispusiera el inicio de rastrillajes.

Entre el llanto y la desesperación, Milagros logró contactar a su familia después de un mes y dar aviso de su paradero. “Necesito que hables con mami por favor. Estoy en el medio del campo , Román me guarda las cosas. Estoy en el medio de Córdoba ”, expresó.

“ Me tiran la comida para que no coma . No sé cómo se llama el lugar, estoy en el medio del campo. Me quiere sacar el celular para que no me pueda comunicar con ustedes”, dijo entre lágrimas.

El estremecedor llamado permitió encontrarla el miércoles a la mañana, escondida entre los pastizales, junto a su presunto captor, identificado como Román Patricio Rodríguez .

La joven fue trasladada al Hospital J. B. Iturraspe de San Francisco , donde fue contenida y sometida a controles médicos.

En el área donde encontraron a la víctima, la Justicia Federal investiga una posible red de trata de personas. Mientras tanto, el acusado, fue derivado a la Unidad Penitenciaría Nº5 de Villa María .

El comisario mayor Pablo Nieto , jefe de la Departamental de San Justo, declaró que el operativo de rescate requirió la participación de personal de Infantería, DUAR, Patrulla Rural, canes, caballería y fuerzas federales.

Fuente: TN