Unir cáscara de mandarina, leche y miel para la cara: para qué sirve y por qué lo recomiendan

NACIONALES

Los tratamientos para la cara suelen ser costosos y dependen de una gran constancia por parte de la persona. Los productos faciales suelen tener químicos que pueden ser dañinos en la piel, aunque esto se puede solucionar utilizando cáscaras de mandarina .

Combinando este elemento, que la mayoría suele desperdiciar luego de comer la fruta, con leche y miel , se puede obtener un producto natural que sirve para darle brillo a la piel y es recomendado por expertos .

La mayoría de los alimentos, sean frutas, verduras o el mismo café pueden tener una doble utilidad luego de ser consumidos. En la actualidad crecieron los trucos caseros para no gastar tanto en ciertos productos con químicos en su proceso de fabricación, y utilizar elementos naturales para esto.

Un ejemplo claro son los diferentes alimentos que se utilizan para nutrir la tierra, como el café, las cáscaras de huevo o las de banana. En este caso, las mandarinas pueden servir para otra función, que es el cuidado de la piel .

Los tratamientos dermatológicos o incluso los populares skincare -que son las rutinas del cuidado del rostro- pueden ser costosas y requerir de tiempo y constancia para que hagan efecto. En este caso, las cáscaras de mandarina pueden acelerar el proceso con un resultado final similar o mejor.

El preparado es sencillo, ya que se necesitan solo algunos ingredientes: cáscaras de mandarina, leche, harina de arroz y miel. Hacerlo solo toma unos minutos y la aplicación no más de media hora.

El primer paso es en un vaso grande y apto, licuar las cáscaras de mandarina con un chorrito de leche. Cuando esté bien integrado se agrega una cucharada de harina de arroz y un par de gotitas de miel. Se mezcla hasta que la pasta quede suave , con una textura granulosa.

Se aplica la pasta en toda la cara y se deja reposar durante quince minutos antes de enjuagar. Luego de tres días, la piel estará brillante (esto por la alta presencia de vitamina C que tiene la cáscara de mandarina) y el resultado final será como el de una crema de las marcas más caras.

Hay muchos trucos caseros para realizar tratamientos faciales sin incursionar en gastos excesivos. Hay diferentes frutas o alimentos que contienen nutrientes que son esenciales para el cuidado de la piel.

Los frutos rojos , por ejemplo, son altos en antioxidantes y vitamina C, por lo que su uso puede retrasar el envejecimiento prematuro. Mezclando frambuesas, fresas y arándonos con un poco de miel y yogurt sin azúcar, se puede preparar una mascarilla relajante, que al aplicarla se debe dejar reposar por veinte minutos aproximadamente.

Para humectar la piel y limpiarla suavemente a profundidad, se puede utilizar la mezcla de avena y miel. Esta combinación ayuda a eliminar las células muertas y regular la acumulación de grasa. Solo debe reposar por cinco minutos en el rostro, y es de vital importancia que solo se aplique durante la noche.

La papaya, por su parte, aunque no es una fruta tan conocida, al triturarse puede ser utilizada sobre el rostro. Contiene vitaminas A y C, calcio, magnesio y potasio , y es perfecta para combatir el acné. Al igual que el ejemplo anterior, solo debe reposar cinco minutos y usarse por las noches.

Para la piel seca, el ingrediente por excelencia es la palta . Al mezclarla con yogur sin azúcar y miel, uno obtiene un producto natural para hidratar el rostro. Se prepara con una palta ya bastante madura y unas cucharadas de los otros ingredientes. Reposa quince minutos antes de enjuagar.

