Conmoción en Mendoza: un hombre de 68 años murió tras caer con su tractor por un barranco

NACIONALES

Un trabajador rural de 68 años murió este jueves luego de protagonizar un accidente laboral con el tractor que manejaba. El hombre intentó esquivar un desnivel, cayó un barranco y fue aplastado por el vehículo.

El hecho ocurrió alrededor de las 11 en la Finca Bacaro, ubicada sobre la calle Lamadrid. La víctima fue identificada como Pablo Flores Santos , quien realizaba tareas laborales cuando se produjo el trágico episodio.

Medios locales informaron que el hombre se desplazaba con un tractor Fiat modelo 400 hacia el sector sur del predio y en esa zona intentó maniobrar para evitar un desnivel pronunciado.

En ese momento, el conductor trató de girar el rodado, pero perdió el control . Como consecuencia, el vehículo cayó por el barranco y el trabajador sufrió un fuerte impacto contra el terreno.

Tras el accidente, las personas que se encontraban en el lugar acudieron rápidamente para asistirlo y dieron aviso al 911 para solicitar ayuda urgente. Minutos después arribaron efectivos policiales y personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

Al llegar, los médicos se encontraron con que el hombre estaba en estado crítico y que había sufrido lesiones de extrema gravedad. Pese a los esfuerzos, minutos más tarde, constataron su fallecimiento.

De acuerdo al informe policial, quedó atrapado debajo del tractor, que le aplastó en la zona del pecho, lo que le provocó la muerte en el lugar.

La Policía llevó adelante las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del accidente fatal. Debido a que el hecho ocurrió dentro de una propiedad privada, la intervención quedó bajo la órbita de Seguridad y no de la Policía Vial.

En el caso tomó intervención la Oficina Fiscal de turno, que quedó a cargo de las medidas judiciales para avanzar con la investigación del hecho. La muerte de Flores Santos generó conmoción entre los trabajadores de la finca y los vecinos de la zona.

Fuente: TN