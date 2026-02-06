Una mujer acusó a su exmarido de haberla atropellado, pero la Justicia no le toma la denuncia

NACIONALES

Una mujer acusó a su expareja y padre de sus hijos, quien tiene antecedentes por violencia de género, de haberla atropellado en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora . Mientras la víctima estaba internada, el hombre presentó una denuncia en su contra .

Todo ocurrió cuando Micaela Orge regresaba de visitar a una amiga el 28 de enero. En el camino, dijo haber visto una moto que le generó miedo y, segundos después, reconoció a su exmarido José Luis Portales , que circulaba en un auto acompañado por otra mujer.

Por temor, decidió ir detrás del vehículo, ya que ambos se dirigían hacia el mismo sentido .

“Cuando coincidimos uno al lado del otro y veo que estaba con una chica, me río y le digo ‘¿en serio?’. Aceleré para seguir sola y lo último que recuerdo es que pegó un volantazo . Después desperté en el hospital”, explicó en diálogo con TN .

La víctima sufrió lesiones que requirieron internación y puntos de sutura. Mientras ella permanecía hospitalizada, su expareja presentó una denuncia en su contra.

El expediente quedó caratulado como “investigación de ilícito”. La mujer aseguró que, pese a haber resultado gravemente herida, ni en la comisaría ni en tribunales quisieron tomarle su denuncia por el atropello .

Portales estuvo detenido durante ocho meses por ejercer violencia de género contra Orge. “Gracias a Dios lo puedo contar, porque encima queda como que yo me tiré o como que yo lo atropellé a él ”, relató.

“Cuando no me quisieron tomar la denuncia, fui al cuerpo médico del tribunal para mostrarles que tenía puntos y me dijeron: ‘ no, vos ahí tenés costras ’. De manera automática, rompí en llanto”, sostuvo.

La mujer también afirmó que su exmarido le admitió en una llamada haber entregado dinero y objetos a la Policía para que lo protegieran. “Lo contacté para juntar pruebas y para que él declare, y me dijo que arregló con la Policía por 200 mil pesos, un televisor y una hidrolavadora ”, denunció la mujer.

Además, contó haber recibido amenazas por parte de la mujer que acompañaba a su exmarido. “Publiqué todo esto en mis redes sociales, porque no sé si un día me puede pasar algo. No tengo quien me defienda ”, concluyó.

Fuente: TN