Sufrió una brutal golpiza, le robaron joyas valuadas en $700.000 y descubrió que el agresor era su cuñado

NACIONALES





Un violento episodio tuvo lugar en Santiago del Estero, donde una mujer sufrió una paliza, le robaron sus joyas valuadas en 700 mil pesos y horas después descubrió que el agresor era su cuñado.

Se trata de una mujer de 47 años, oriunda de Termas de Río Hondo, que la noche del 4 de enero, cerca de las 23:30, fue interceptada por un hombre en la esquina de Núñez del Prado y Absalón Rojas, en el barrio San Martín.

Según relató la propia víctima, el agresor la golpeó en el abdomen, la tiró al piso y allí le robó la cartera, donde tenía anillos, cadenas, aros y pulseras.

Tras el ataque, la mujer regresó a su domicilio y efectuó la denuncia el jueves por la mañana. Durante la investigación, pudo identificar que el agresor era nada más y nada menos que el hermano de su pareja.

La causa quedó en manos del fiscal Rafael Zanni, quien ordenó una serie de medidas para avanzar en la investigación, entre ellas la localización del sospechoso.

Los investigadores trabajan ahora para determinar si el acusado actuó solo y a su vez tratar recuperar los elementos robados.

El caso es investigado como robo agravado por violencia, y no se descartan nuevas imputaciones por el vínculo familiar entre la víctima y el agresor.



