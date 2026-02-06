RUTA 56: Manejaba con su beba en brazos y agredió a los policías tras ser interceptado

MADARIAGA





Un hombre que conducía una combi blanca con una bebé de casi un año en sus brazos fue interceptado este viernes en la Ruta Provincial 56, a la altura de General Madariaga. El hecho fue detectado por agentes de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial bonaerense durante una recorrida preventiva en el marco del Operativo de Sol a Sol. Al notar que el conductor llevaba a la menor sobre su falda mientras el vehículo estaba en movimiento, los controladores le ordenaron detenerse de inmediato en la banquina por representar un riesgo extremo para la integridad de la beba y de terceros. Durante el procedimiento de fiscalización, la situación pasó de una infracción vial a un episodio de violencia física y verbal. En el momento en que los agentes se disponían a labrar las actas por la grave imprudencia detectada, tanto el conductor como su esposa comenzaron a agredir al personal de Seguridad Vial.

La agresión se produjo incluso mientras la mujer sostenía a la hija en sus brazos, lo que obligó a los trabajadores estatales a encerrarse dentro de su unidad móvil para resguardarse y solicitar apoyo policial de forma urgente.

El conductor, lejos de acatar la orden de detención, intentó avanzar con la combi contra la camioneta de los agentes en un intento de amedrentarlos.

El Ministerio de Transporte bonaerense calificó el suceso como un "grave episodio de imprudencia vial" y destacó la peligrosidad de la maniobra realizada por el automovilista.

Ante la llegada de los efectivos policiales, el agresor fue reducido y aprehendido bajo el cargo de resistencia a la autoridad, quedando a disposición de la justicia local para las actuaciones correspondientes.

Cámaras

Todo el altercado y la falta inicial quedaron registrados por las cámaras de seguridad instaladas en los móviles de la patrulla vial. Estas grabaciones funcionan como respaldo de las intervenciones y permiten certificar la veracidad de los hechos ocurridos en las rutas hacia la costa atlántica.

Según informaron las autoridades, el uso de esta tecnología es fundamental para proteger tanto a los agentes como a los ciudadanos ante situaciones de descontrol.

Desde los organismos de control recordaron que el traslado de menores en brazos es una conducta de alto riesgo que suele derivar en tragedias evitables.

Los operativos de fiscalización estival tienen como objetivo central verificar que se cumplan las medidas de seguridad, como el uso de los sistemas de retención infantil.

Desde el Ministerio de Transporte subrayaron que estas conductas no son hechos aislados y que los operativos buscan concientizar sobre la responsabilidad al volante.

La camioneta fue secuestrada y se dio intervención a los fueros judiciales pertinentes para evaluar la situación de la familia.

El personal de Seguridad Vial resultó ileso. Los registros fílmicos ya fueron entregados a la fiscalía.



