Una fiscalía imputó a 11 policías por las protestas salariales en Santa Fe

NACIONALES

Tras las protestas, once policías fueron imputados por una fiscalía de Rosario . Los oficiales habían sido denunciados por el gobierno de Santa Fe por el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad .

Se trata de una resolución firmada por los fiscales Pablo Socca y José Luis Caterina de la Unidad Especializada en Corrupción Funcional y Violencia Institucional de la Fiscalía Regional de Rosario.

A los efectivos se les notificó de la acusación por medio de una audiencia virtual . No obstante, continuarán en libertad mientras la causa judicial avanza.

“La investigación va a seguir su curso y se va a avanzar contra las personas que cometieron un delito. El solo hecho de participar en una manifestación no constituye una transgresión . Estoy hablando de los casos graves y extremos, los que quisieron bloquear la salida del patrullero o abandonaron el servicio”, había indicado el ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni.

Desde el lunes 9 por la noche, distintos sectores de la Policía de Santa Fe manifestaron frente Jefatura Regional II de Rosario.

Los efectivos de Santa Fe solicitaban mejoras en los sueldos y condiciones laborales . Quemaron gomas e hicieron un “sirenazo”. Ante la falta de respuestas, el clima se tensó y protestaron hasta el miércoles 11 de febrero.

En principio, el gobierno de Maximiliano Pullaro había denunciado a 20 efectivos por el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad. Y finalmente, solo once oficiales fueron puestos a disponibilidad .

En diálogo con TN , Nahir Moreno, abogada de los policías que fueron puestos a disponibilidad tras las protestas en Rosario, dio detalles de la situación de los oficiales.

“El hecho de que se revierta el pase a disponibilidad implica que vuelvan a prestar servicio con normalidad, pero la cuestión de fondo es el sumario administrativo que acarrea una sanción disciplinaria con una imposibilidad de ascender. Eso continúa", explicó.

" Se les puede generar una exoneración a futuro a los policías . A su vez cuentan con una causa penal a raíz de una denuncia del Gobierno, que si esa imputación avanza, vuelven a ponerlos a disponibilidad", cerró.

Tras más de 36 horas de tensión, el gobernador de Santa Fe firmó un decreto este miércoles con aumentos para todo el personal de seguridad provincial y levantaron la protesta.

“Ningún policía de la provincia invencible de Santa Fe, ningún hombre o mujer del Servicio Penitenciario va a percibir menos de un sueldo inferior a $1.350.000. Cuando decimos ningún, decimos todos, incluyendo al personal técnico administrativo o al personal del 911”, anunció Pullaro en conferencia de prensa.

Fuente: TN