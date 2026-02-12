Video: asaltaron a un adolescente de 16 años, les entregó el celular y lo balearon antes de darse a la fuga

Un adolescente de 16 años fue baleado en la pierna durante un robo en el partido de Quilmes . Las imágenes, que quedaron registradas por las cámaras de seguridad, muestran a la víctima sentada en la vereda cuando es sorprendida por los ladrones.

El violento episodio ocurrió el martes, cerca de las 2 de la mañana , en la esquina de Lavalle y Buenos Aires, en la localidad de Ezpeleta. El joven y su amiga fueron abordados por dos delincuentes que bajaron de un Volkswagen Suran que frenó en la cuadra.

En ese momento, los criminales salieron del auto a punta de pistola , y se abalanzaron sobre los dos adolescentes . El brutal ataque fue capturado por las cámaras de seguridad del barrio.

En el video, se logra escuchar una de las frases de amenaza que los agresores le dijeron al adolescente, apuntándole a la cabeza con el arma: “Soltá el teléfono o te mato” .

Según informó SM Noticias , mientras ocurría eso, el otro ladrón atacaba a la chica, sacándole una campera que llevaba puesta y también su celular .

A pesar de que el joven entregó el celular sin resistirse, uno de los delincuentes disparó dos veces , hiriendo en la pierna al adolescente, y terminaron escapando a bordo del auto.

Los familiares del chico escucharon los disparos y salieron rápidamente a asistirlo. La víctima fue trasladada a un hospital local, donde constataron que a pesar de que la bala se alojó en su cuerpo, no corre peligro su vida .

Hasta el momento, los dos atacantes no fueron identificados y permanecen prófugos.

Fuente: TN