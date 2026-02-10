Una familia volvía de las vacaciones y volcó con su auto en Río Negro: murieron un padre y su hija

NACIONALES

Una tragedia familiar tuvo lugar sobre la ruta provincial 2 en Río Negro, en el sector de la rotonda de El Solito, donde el conductor de una Renault Kangoo perdió el control del vehículo, despistó y terminó volcado. Hubo dos muertos, padre e hija . Los cinco ocupantes del auto regresaban hacia Roca desde Las Grutas.

El conductor, de 52 años, murió en el acto. Su hija de 18 perdió la vida mientras era trasladada de urgencia en una ambulancia hacia Viedma. Fue en el trayecto entre Choele Choel y General Conesa.

En el vehículo viajaba, además, la madre de la joven, quien no sufrió lesiones. El resto de los acompañantes, una pareja amiga de la familia, fue trasladado al hospital de Choele Choel. El hombre ya recibió el alta médica, mientras que su mujer quedó en observación tras comprobarse que se fracturó un brazo.

El trágico episodio tuvo lugar alrededor de las 2 de la madrugada del lunes, cuando la Renault Kangoo roja en el que se trasladaban el grupo familiar y los amigos, despistó y volcó. Fue en el sector de la rotonda de El Solito, en la conexión con la Ruta 250, a 90 km de Las Grutas . Por el incidente vial, la Kangoo quedó con las ruedas hacia arriba.

Al llegar al lugar, tanto los servicios médicos como los agentes de tránsito constataron que Jorge Antonio Fernández estaba muerto y que Lucía Fernández Tajes estaba gravemente herida. La adolescente murió en la ambulancia , camino a Viedma.

En un primer momento, familiares de Fernández realizaron un pedido por las redes para juntar fondos y poder trasladar los cuerpos a General Roca, en Río Negro. Bajo el título "Ayuda solidaria", explicaron lo ocurrido y publicaron una foto de las víctimas.

El Alto Valle está conmocionado por el fatal desenlace. Así lo demuestran las redes que en las últimas horas se llenaron de mensajes de dolor por la tragedia. Los cuerpos del hombre y de su hija finalmente fueron trasladados la localidad. Los velan este martes por la tarde.

La adolescente formaba parte del CET 33 y tras conocerse su deceso, el centro educativo realizó una publicación lamentando la tragedia. "La comunidad del CET 33 acompaña a la familia en este momento de tanto dolor", escribieron e informaron que las actividades de este martes quedaban suspendidas por duelo.

El hombre también tenía una actividad educativa. Estaba cursando la carrera de Abogacía en la sede de Universidad Nacional del Comahue, en su ciudad.

"La comunidad educativa de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, lamenta profundamente el fallecimiento de Juan Antonio Fernández, estudiante de la carrera de abogacía de nuestra casa de estudios, y de su hija, Lucía Ailén Fernández. Hoy nos toca despedirnos de amables y sobre todo personas muy queridas, que ya están descansando en paz. Nuestro más sentido pésame a toda su familia y amigos", escribieron en su página oficial de Facebook.

Otro incidente vial que resultó fatal tuvo lugar sobre la ruta provincial 90 donde un Fiat Cronos y una Toyota Hilux colisionaron violentamente de manera frontal. Producto del fuerte impacto, murieron dos mujeres y hubo dos hombres que resultaron heridos, pero están fuera de peligro.

Ocurrió durante la madrugada de este martes, en el kilómetro 91 de la ruta provincial entre las localidades de Alcorta y Carreras, en la zona sur de Santa Fe. A unos 100 kilómetros al sur de Rosario.

Según confirmó Rosario 3 , la colisión involucró a una camioneta, conducida por un hombre de Rufino, y al auto en el que viajaban tres personas de Arroyo Seco: las víctimas fatales y un hombre.

El sitio local informó que la ruta permaneció totalmente cortada por varias horas, en la rotonda de Melincué y Ruta 178. Trabajaron agentes policiales, personal de Bomberos Voluntarios de Alcorta y los peritos de la Fiscalía.

Fuente: Clarín