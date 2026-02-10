Sorpresa en el cerro Catedral: nevó en pleno verano y la cumbre se tiño de blanco

NACIONALES

A pesar de que el verano esté en su cénit en casi la mayor parte del país, lo sucedido en el norte de la Patagonia sorprendió a propios y ajenos: este martes de febrero nevó y tiñó de blanco las altas zonas, y las temperaturas descendieron hasta los 4 grados bajo cero . El desplome térmico, que bajó considerablemente la temperatura desde el fin de semana (que promedió los 30 grados), dejó postales de nieve en distintos puntos de Río Negro, Neuquén y Chubut, y terminó con una racha de sequía, calor extremo y emergencia ígnea. El cerro Catedral, en Bariloche, quedó en pleno verano cubierto de blanco como en plena temporada invernal.

Durante el fin de semana, el calor cubrió gran parte del territorio argentino, incluido el norte de la Patagonia, donde se registraron temperaturas de hasta 30 grados . Pero mientras el calor muestra constancia en otras zonas, la situación en la zona cordillerana de Río Negro, Neuquén y Chubut cambió en cuestión de horas, y hacia un curso impensado: la nieve. Este martes amaneció en el área bajo un paisaje que, de no ser por la fecha que marca el almanaque (10 de febrero), mostró todos los condimentos de la temporada invernal. Se trató de la primera nevada del año .

Un frente frío proveniente del Océano Pacífico , desde el oeste, se ciñó sobre el área e hizo descender la temperatura hasta los -4°C en las zonas altas. Las postales que desde las altas cumbres fueron compartiendo los locales azuzaron la sorpresa: por ejemplo, el cerro Catedral, en San Carlos de Bariloche (Río Negro), quedó totalmente cubierto por la nieve. Filmaciones desde las aerosillas, habituales atracciones turísticas, totalmente teñidas de blanco, al igual que los picos cordilleranos de la zona.

También en zonas de El Bolsón hubo nieve intensa: el cerro Perito Moreno y el cordón Piltriquitón también quedaron bajo centímetros de nieve.

Pero además de sorpresa la nevada trajo alivio : esas zonas de Río Negro, Neuquén y Chubut se encuentran entre las comprendidas sobre las que fue decretada la Emergencia Ígnea, debido a los intensos incendios que consumieron varios miles de hectáreas a lo largo de toda la región patagónica. Tanto el descenso de temperaturas como la humedad generada por la nieve y las precipitaciones colaboraron, de modo indirecto, con la mengua de los focos de incendio en la zona.

Además de nieve, en sectores de Neuquén también llovió y se espera que continúen las preciputaciones. El descenso de temperaturas llegó también a áreas más comprometidas por los incendios , como Cholila e inmediaciones, en Chubut, donde para lo que resta de la semana se pronostican temperaturas de entre 7 y 15 grados y chaparrones, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Durante el fin de semana, el Servicio Provincial de Manejo del Fuego del Chubut indicó que seguían activos tres incendios : el del Parque Nacional Los Alerces, el de la desembocadura del Río Tigre-Lago Cholila y un sector del incendio en Puerto Patriada. También informó que varios de los focos de incendios estaban contenidos, por lo que el frente frío colabora con el enfriamiento de los focos ígneos aún activos.

Fuente: Clarín