Córdoba: vecinos golpearon a un ladrón que había entrado a robar una casa y lo dejaron en terapia intensiva

NACIONALES

Un delincuente entró a robar una casa, fue descubierto por un grupo de vecinos que le dio una fuerte golpiza y terminó internado en terapia intensiva en Capilla del Monte, Córdoba .

El hecho ocurrió en el barrio El Zapato, mientras en la ciudad se desarrollaban las actividades del Festival Alienígena , uno de los eventos más convocantes del calendario turístico de la ciudad.

Todo comenzó cuando al menos dos ladrones entraron a una casa con fines de robo y atacaron a una chica. La víctima terminó herida tras recibir un golpe en la cabeza de uno de los sospechosos, justo cuando intentó acercarse.

Después de la agresión, el hombre salió corriendo por los patios de las casas vecinas .

Según informó El Doce , el dueño del domicilio se enteró de lo que estaba pasando gracias a las cámaras de seguridad y fue de inmediato hasta el lugar. Al llegar, se sumó a otros vecinos y entre todos empezaron a recorrer la zona para encontrar a los ladrones.

Uno de ellos fue encontrado escondido y agredido por un grupo de vecinos , que lo retuvo hasta que llegó la Policía. Cuando los efectivos llegaron, constataron que el sospechoso tenía heridas graves . Fue trasladado de urgencia al Hospital Domingo Funes, donde permanece internado en terapia intensiva.

La causa quedó en manos de la Justicia , que investiga tanto el intento de robo como las circunstancias en las que se produjo la agresión contra el sospechoso.

De manera preliminar, en las primeras horas trascendió que el presunto delincuente sería de Huerta Grande y que sobre él pesaba un pedido de captura activo . Por el momento, la causa continúa bajo investigación.

Este no es el único hecho de esta magnitud que se registró en los últimos días. En La Plata , comerciantes y vecinos de Los Hornos, cansados de la inseguridad, decidieron actuar por su cuenta y redujeron a un hombre al que acusaban de robar una y otra vez en el barrio. Lo arrastraron por la calle hasta llevarlo a una comisaría de la zona, donde lo entregaron a la Policía.

Fuente: TN