Una enfermera que denunció amenazas fue hallada muerta en Wilde: la encontraron atada y su madre acusa al exmarido por el crimen

NACIONALES

El asesinato de Mariel Juárez, una enfermera de 54 años en su casa de Wilde, generó conmoción en ese barrio del Gran Buenos Aires tras la denuncia que hizo su madre, una mujer de 90 años que pese a su discapacidad motriz intentó gatear por una escalera para buscarla y denunció como principal sospechoso del crimen al ex marido de su hija, un hombre con antecedentes penales.

Según lo denunciado por Blanca, quien se moviliza con dificultad en una silla de ruedas, su hija había renovado este viernes ante la justicia la extensión de una perimetral para su ex pareja, quien " la había amenazado de muerte" en varias ocasiones.

De hecho, Mariel Juárez había aparecido en los últimos días en el streaming de una radio local contando su caso y revelando las amenazas que sufría desde que se separó de su marido, hace casi cuatro meses. "Me dijo que mi vida valía menos que una cerveza" , había revelado Juárez en esa transmisión.

Incluso, el conductor del programa, Marcelo Greco, reveló en ese momento haber recibido amenazas por parte del hombre, así como otros dos compañeros de trabajo del acusado.

En medio de la fuerte denuncia que hizo la madre de la víctima, la mujer remarcó que la muerte de su hija se produjo el mismo día que el hombre cumplía 50 años.

La enfermera de 54 años fue hallada muerta y atada en su domicilio, en Wilde, en el piso superior de una vivienda de dos plantas que comparte con su madre, quien por razones de movilidad vive en la plata baja.

Blanca, la madre de la víctima, reveló esta tarde al canal Crónica tv que su hija "falleció ayer, no se la hora ni nada". "Ella estaba haciendo la documentación (de restricción de acercamiento) al marido porque la quería matar para tener una protección", añadió.

La mujer recordó que cerca de las 13 su hija la visitó, almorzaron juntas pero le llamó la atención que por la noche faltó a la reunión habitual de las 20, cuando pasaba a tomar mate con su madre. Ante ello se preocupó e intentó con todas sus fuerzas comunicarse con su hija pero no pudo.

"Soy discapacitada y gateando tuve que subir a ver y nada. Intente subir pero no contestaba, el teléfono tampoco lo contestaba, entonces le pedí ayuda a un vecino. Él subió y me dijo que estaba tirada, morada en el piso ", reveló la madre. Y, apuntó que poco "después un medico vecino amigo también subió y vio que ya estaba fallecida".

La mujer remarcó las "demandas contra el hijo de p.. del marido. Hace seis años que vivimos acá y no trajo nada, compraron camioneta y le robó todo, todo".

Al parecer, Mariel y su marido -que sería delegado en un sindicato del área de seguridad privada- se habían separado meses atrás y, siempre según Blanca, "antes de irse se llevó todo, todo en una camioneta, se llevó hasta la carne, no dejo nada, se llevó el televisor, maquinas de sacar fotos, ropa porque no tenía nada".

Tras señalar que su hija no le contaba "nada, nada" de lo que pasaba con su pareja, la mujer confirmó que sabía por allegados que "él la amenazó después de que se fue".

Y, en ese sentido, reveló que "con el hermano fueron a buscar a una feria a uno para que la maten a ella o a mi, el tipo les pidió dos millones (de pesos) y como no tenían esa plata, no lo contrató".

"Él trabajaba como seguridad. Era pirata del asfalto y violador", arremetió la mujer y confirmó que entre sus antecedentes penales, el hombre al que señala como posible autor del crimen también había estado detenido.

Conmovida por el crimen de su hija, la mujer clamó: "Quiero que se haga justicia, también que lo quiten del sindicato no puede ser delegado". "No está ni detenido ahora y cumplió años ayer, 54 años", acotó.

"Hizo mucho daño este tipo, lo quiero preso o muerto", añadió la mujer desde la puerta de su casa.

Fuente: Clarín