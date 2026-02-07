Crimen en el mismo bar de Ipanema: la madre de Matías Carena revive el dolor, tras el caso de Agostina Páez

NACIONALES

En medio del caso de Agostina Páez, la abogada santiagueña que se encuentra detenida en Brasil con tobillera electrónica luego de la Justicia le dictara la prisión preventiva por "injuria racial" , la madre de Matías Carena, un joven porteño jugador de Futsal. recordó que su hijo fue asesinado a golpes en 2017 en el mismo bar de Río de Janeiro donde se produjo el incidente con la mujer argentina.

"Parece que ser argentino es una condición para que te maltraten , para que te cobren de más o para que patoteen", sostuvo la mujer al analizar puntos similares en el caso de la abogada acusada por gestos racistas contra los empleados del bar Barzin a los que acusó de agregarle una botella de vodka al consumo que habían hecho con sus amigas. Algo similar le había ocurrido hace casi diez años a Matías Carena, durante sus vacaciones en Río.

La abogada santiagueña fue detenida el 14 de enero luego de que los empleados del bar Barzin, en Ipanema, la denunciaran por racismo .

Según Páez, ella fue con un grupo de amigas al bar y cuando quiso salir, los empleados del bar las retuvieron y les reclamaron consumos impagos . Según la influencer, el grupo había pagado todo por lo que la situación se volvió tensa y los acusó de querer robarles. La cuenta fue saldada de todos modos pero Agostina denuncia que los empleados le hicieron gestos obsceno s, que se ven en los videos de las cámaras de seguridad del local. “Se agarraban los genitales, nos señalaban y se reían. Ahí es cuando yo hago ese gesto. No los llegaba a ver bien. Los gestos eran más para mis amigas”, explicó al diario El Liberal .

Según el Ministerio Público de Río de Janeiro (MPRJ), Páez reincidió en los delitos de injuria racial , incluso después de haber sido advertido de que la conducta constituía delito en Brasil. Dentro del bar se refirió de forma despectiva a un empleado como "negro", y ya fuera del bar volvió a gritar "negro" y "mono", imitando los movimientos del animal.

Pero hace casi 10 años atrás, el mismo bar fue escenario de otro crimen . El 26 de marzo de 2017, Matías Carena salió con un grupo de amigos para celebrar su última noche en Brasil, pero la noche terminó en tragedia. " Fue muy parecido a lo de Agostina. Le habían querido cobrar de más , arreglaron la cuenta igual, él estaba con dos amigos más y cuando salieron, en ese mismo lugar donde fue lo de Agostina, lo empezaron a insultar, a decir cosas, y ahí pasó todo lo que pasó", le contó Mónica, su madre, este viernes a Telefé Noticias .

De acuerdo a los datos recabados por la División Homicidios de la Policía local, durante la madrugada se originó una pelea dentro del local nocturno entre el grupo de Carena y unos brasileños. La riña continuó en la vereda de enfrente del bar . En el enfrentamiento, Matías cayó y su cabeza golpeó contra un macetero . En el piso, le siguieron pegando.

Como en el caso de Agostina, la tensión había comenzado cuando le habían querido cobrar de más. A la entrada, los clientes reciben una pulsera con un número para identificar los gastos, que se van sumando y se saldan al final. Sin embargo, varios turistas denunciaron que en la lista han aparecido consumos más caros o extra, y ahí surgen los problemas.

"Parece que por ser argentinos, los buscan para que hagan algo en contra de ellos, porque evidentemente los que empiezan son ellos", dijo Mónica.

La mujer no tiene información del caso de su hijo, no sabe si los acusados del crimen están libres o no .

"El falleció el 26 de marzo de 2017 y hasta junio del mismo año aproximadamente, el juzgado nos brindó información de quiénes estaban imputados pero no sabemos más nada . Habíamos puesto una abogada, que se había conectado con nosotros de forma particular, y ya no contestó mensajes ni nada y no sabemos más nada", contó Mónica.

" En algún momento tuvimos información de que habían atrapado a uno en España o en Francia y que lo había extraditado a Brasil, pero después no supimos más nada", señaló y agregó: " Yo he recibido por Instagram mensajes de perfiles falsos como riéndose de la situación y diciendo 'mirá matamos a Matías' y eso no hay forma de penalizarlo, queda en el dolor nuestro".

Fuente: Clarín