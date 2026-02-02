Una chica de 13 años murió tras un accidente en moto

NACIONALES







La Justicia investiga la circunstancias de la muerte de una adolescente de 13 años que había chocado cuando circulaba en una moto. El conductor está preso y sospechan que corría picadas.



La víctima es Gianna Merlo, que estaba internada desde el 24 de enero luego de el grave accidente en la localidad de Villa Rumipal, Córdoba.



La adolescente viajaba como acompañante cuando la moto chocó contra un poste.



El impacto fue tan fuerte que al comienzo la chica debió ser trasladada de urgencia al Hospital Regional Eva Perón y, luego, derivada al Hospital de Niños de Córdoba por la gravedad de sus heridas.



Por el caso, la Justicia detuvo al joven de 19 años que manejaba la moto. El chico se presentó horas después del accidente en la comisaría de Embalse y quedó a disposición del fiscal de feria de Río Tercero, Alejandro Carballo.



La principal hipótesis de los investigadores es que el conductor habría participado de una carrera callejera al momento del choque. En esas circunstancias, perdió el control y chocó el poste.



El fiscal Carballo imputó al joven por lesiones culposas agravadas en el marco de una prueba ilegal de velocidad o destreza, una figura que podría agravarse luego de la muerte de la adolescente, informó El Doce.



