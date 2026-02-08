Una autopsia complicó al novio de Rocío Alvarito, la joven que murió al caer de un segundo piso en La Plata

NACIONALES

Se conocieron los resultados de la autopsia al cuerpo de Rocío Alvarito , la joven de 26 años que cayó desde un segundo piso en medio de una pelea con su pareja, Marcos Ariel García, y las pericias complican al acusado.

El informe preliminar determinó que en el cuerpo de la chica había “lesiones de lucha y/o defensa”. Además, determinó que tenía raspadurras compatibles al arrastre en el balcón.

También se hallaron hematomas y golpes viejos y algunos realizados momentos previos a la muerte, según consignó El Editor Platense. Esta situación complicaría aún más a García, quien será indagado el martes a las 10.

En las últimas horas, la defensa del imputado, encabezada por el abogado Miguel Molina, solicitó la excarcelación, un pedido que fue rechazado por el juez. De este modo, el acusado continuará detenido y permanece alojado en la Comisaría Cuarta.

De acuerdo a lo que surge del expediente, el hecho ocurrió durante una discusión. La pareja llevaba alrededor de ocho meses junta y convivía desde hacía dos. El día anterior a la caída, habían peleado y dormido separados dentro del mismo departamento.

A la mañana siguiente, cuando el joven se preparaba para ir a trabajar, la discusión se reanudó. En ese contexto, la chica comenzó a guardar sus pertenencias en un bolso. La situación se tornó cada vez más tensa y el acusado se comunicó con el papá de la joven para pedirle ayuda.

En medio del conflicto, Rocío salió al balcón del departamento, ubicado en un segundo piso. Los vecinos, sin entender qué pasaba, alertaron por gritos y golpearon la puerta, de acuerdo a lo que informaron a TN fuentes de la causa.

Según la reconstrucción incorporada en la investigación, el joven les habría abierto la puerta y relatado lo que -según su versión- estaba ocurriendo en el departamento. La secuencia posterior todavía no está clara.

La investigación analiza distintas hipótesis sobre la mecánica de la caída. Entre ellas, se evalúa si la joven habría intentado descender por el exterior del edificio, a partir de posibles marcas detectadas en la pared y en la baranda del balcón.

La Policía Científica relevó estos indicios, pero los informes finales todavía no están incorporados y serán determinantes para entender qué ocurrió. “Hay más preguntas que respuestas” , sostuvo en charla con este medio Belén Faure, la abogada de la familia de Alvarito.

Fuente: TN