Fuerte choque entre dos autos en la General Paz: el SAME aéreo trasladó a uno de los heridos

NACIONALES

Un fuerte choque entre dos autos ocurrió esta mañana en la Av. General Paz a la altura de Av. Fernández de la Cruz, sentido Puente La Noria.

Los pasajeros de uno de los vehículos quedaron atrapados en la carrocería dañada y debieron ser rescatados por bomberos. 5 personas resultaron heridas , y el SAME aéreo arribó al lugar para trasladar a uno de los afectados.

Las víctimas fueron tres hombres y dos mujeres , quienes fueron derivados al Hospital Grierson y al Hospital Santojanni .

Los autos quedaron totalmente destrozados por el impacto . Mientras se realizan las tareas de asistencia en el lugar, se dispuso el corte total del tránsito en el área , que fue desviado hacia la colectora.

Noticia que está siendo actualizada.-

Fuente: TN