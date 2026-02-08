Colegios privados: tras el cierre de una escuela, una caída inédita enciende la alarma

NACIONALES

A menos de 20 días para el inicio del ciclo lectivo 2026, hay matrículas de colegios que tienden a la baja. El cierre del colegio privado Formar Futuro en el Barrio Villa Real (CABA) no es un caso aislado y podría ser solo la punta del iceberg de un problema mayor. “El descenso de la masa de alumnos es sostenido” , confirmaron a Clarín desde la Asociación de Institutos Privados en Argentina (AIEPBA), organización que agrupa más de 5.000 escuelas privadas en todo el país.

El director ejecutivo de la entidad, Martín Zurita, explicó que la situación empezó a agudizarse desde el 2020 y que ahora el problema llegó : “Se están dando cierres que no son de un día para el otro”. La matrícula privada registró en 2024, últimas cifras disponibles, una retracción del 1,04%: si bien es un número mínimo, es la primera vez que ocurre un retroceso en lo que va de la década , una pérdida estimada de 300.000 alumnos.

Si bien AIEPBA aclara que no puede hablarse de una caída masiva de chicos que pasaron de escuelas privadas a públicas, subrayan dos cuestiones sobre las cuales creen que se debería hacer foco a nivel gubernamental: por un lado, la imposibilidad de actualizar los aranceles frente al crecimiento de los incrementos salariales. Por otro lado, la baja en la natalidad .

Es que, aunque en el año pasado el Decreto 787/2025 el Gobierno nacional eliminó el sistema de aprobación previa y los topes arancelarios para los colegios privados, el problema sigue vigente porque las paritarias docentes suelen superar los topes provinciales o el ritmo de actualización de las cuotas familiares, argumentan.

“ Es un problema cuando el Estado no acompaña el aumento de los sueldos con el aumento de las cuotas”, señala Zurita. Los colegios con aporte estatal sólo pueden cobrar cuotas actualizadas a partir de marzo, pero pagan costos laborales incrementados desde diciembre . Al no habilitarse actualizaciones en los montos de las cuotas escolares, se complejiza cubrir parte de los salarios docentes, enfatiza.

En la Provincia de Buenos Aires funcionan aproximadamente 4.800 colegios privados que reciben subvención estatal para cubrir parte de esos salarios. Representan el 70% del total de los establecimientos educativos de gestión privada en la provincia.

La otra cuestión que subraya AIEPBA es la caída de la natalidad, que impacta de lleno en la cuestión educativa. El último informe de Estadísticas Vitales del Ministerio de Salud de la Nación, que se publicó los últimos días de enero, arrojó que la involución entre 2014 y 2024 fue la más abrupta y sostenida en la historia de nuestro país , y ya se empezó a ver en las aulas . En 2024 se registraron 413.135 nacimientos, un 47% menos en una década.

La tasa de fecundidad va de la mano con la tasa de natalidad. A comienzos del 2000 se calculaba que las mujeres en Argentina tenían un promedio de 2,5 hijos, para 2014 el número bajó a 2,3, y para el 2024 se redujo en un 50% (1,23). Al ser generacional, impactará en los colegios primarios y secundarios. AIEPBA señala que los niveles más golpeados son el inicial y el primario . “Es el típico caso vegetativo y nos preocupa”, confirma Zurita.

Entre 2024 y este año cerraron al menos 15 instituciones privadas en todo el país , según datos relevados por la asociación. La mayoría en la Provincia de Buenos Aires, que --según un informe de la misma entidad elaborado en conjunto con el Centro de Estadísticas de CAME-- en 2024 concentraba por amplio margen la mayor cantidad de alumnos en los colegios arancelados.

Pero también advirtieron cierres en Santa Fe y Córdoba, que junto con Provincia y Ciudad, reúnen el 70% de la matrícula privada de todo el país . En ese sentido, la presencia de las escuelas privadas es un fenómeno que se encuentra principalmente en las jurisdicciones más populosas y por eso, también, preocupan tanto los casos en la Provincia.

Un dato que se desprende de este último reporte del Ministerio de Salud es que las tasas de natalidad para las provincias que concentran la mayor cantidad de alumnos matriculados en escuelas privadas, no necesariamente son las mayores (en cambio, esas se ven en las provincias de Chaco, Formosa, Misiones y Santiago del Estero). La baja en la matrícula se produce en las zonas más populosas y en donde más está cayendo la natalidad.

La preocupación que subrayó Zurita está sostenida también por otros números oficiales. Desde el Ministerio de Educación de la Ciudad coinciden en que la caída de la tasa de natalidad afecta la matrícula escolar. “En CABA hubo una reducción de más del 40% en 8 años” , detallaron desde esa cartera.

Algunas puertas que cerraron en 2025 fueron las del Instituto Coreano Argentino en Flores o las del Instituto Virgen del Valle en Colegiales. Cerca de la zona, Anunciación de María en Belgrano R comunicó oficialmente en septiembre del año pasado la decisión de cerrar este año. El colegio Álamos en el barrio de Almagro ni siquiera llegó a terminar el ciclo lectivo. En el conurbano bonaerense, en Berazategui, el Thomas Alva Edison también discontinuó su actividad.

Sobre los no subvencionados que deben hacer su propia estructura de costos, Zurita sostiene que “hay sectores que pueden pagar cuotas altas", en referencia a los colegios bilingües, bachillerato internacional, deportes, tecnologías y laboratorios y como contrapartida "escuelas del conurbano profundo que están pidiendo subvención hace muchísimo tiempo, que cobran cuotas super bajas con miles de dificultades y hoy están en problemas gravísimos ”. Esas, dice, sobreviven por aportes que hacen los propietarios de su propio bolsillo. Y hay casos, como el Instituto Privado 9 de Julio de Balvanera, donde unos 25 docentes que donan el 20% de su salario para su funcionamiento .

¿Cómo cayó la matrícula para este ciclo lectivo que está por comenzar ? Recién estarán disponibles los datos oficiales de matriculaciones escolares para escuelas privadas y públicas una vez finalizado el período de excepción para la inscripción 2026, aún en curso.

