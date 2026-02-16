Un terrible incendio arrasó la histórica estación de trenes de Alberdi: tenía 140 años

NACIONALES

Un incendio de gran magnitud destruyó por completo la estación de trenes de Juan Bautista Alberdi , un edificio histórico inaugurado en 1886. El fuego se desató este domingo a la madrugada.

El siniestro ocurrió en esta localidad del distrito de Leandro N. Alem , en el noroeste bonaerense, provocó daños totales en la estructura centenaria y demandó el trabajo de varias dotaciones de bomberos . No se registraron víctimas, pero las pérdidas materiales fueron totales.

La estación, que estaba próxima a cumplir 140 años , era considerada por los vecinos uno de los principales símbolos de la comunidad . La destrucción del inmueble generó conmoción y tristeza entre los habitantes, que la definieron como parte central de la identidad local.

“No era solo una estación: era parte de nuestra historia y de nuestros recuerdos”, coincidieron en señalar distintos testimonios recogidos tras el incendio, que publicó el portal Junín 24 . La magnitud del fuego afectó a gran parte de la estructura, que quedó seriamente comprometida y sin posibilidad de recuperación.

En el edificio funcionaban el Punto Digital y la Escuela de Artística , dependiente de la provincia de Buenos Aires. En el predio también vivía una familia, que fue evacuada a tiempo.

Para controlar el incendio trabajaron bomberos voluntarios de Alberdi, Vedia, Alem y Germania, que evitaron que las llamas se propagaran a construcciones cercanas.

Si bien el hecho será investigado por peritos especializados , las primeras versiones indican que el fuego podría haberse originado por un cortocircuito , aunque no se descarta la intencionalidad . Las autoridades esperan avanzar con las pericias para determinar el origen del siniestro.

Fuente: TN