Ruta 88: un vecino se acercó a ayudar tras el choque de un auto con un carpincho y murió atropellado

NACIONALES

Un vecino de 38 años de Mechongué murió este sábado por la noche luego de detenerse en la Ruta 88 para asistir a un automovilista que había chocado contra un carpincho. Otro vehículo lo atropelló cuando intentó esquivar el auto detenido.

El episodio ocurrió en el kilómetro 65 , entre Mar del Plata y Necochea , y es investigado por la Justicia.

De acuerdo con la reconstrucción preliminar, el siniestro se inició cuando un Fiat Palio embistió a un carpincho que cruzaba la ruta en condiciones de oscuridad casi total . Tras el impacto, el vecino —que se desempeñaba como puestero en un establecimiento rural de la zona — se acercó para ayudar al conductor.

En ese momento, un Fiat Uno que circulaba por el mismo tramo se desvió hacia la banquina al advertir el vehículo detenido y terminó atropellando al hombre , que murió en el lugar .

Personal policial y de emergencias médicas acudió rápidamente, pero constató el deceso en el sitio. Ambos conductores fueron asistidos y no presentaban heridas de gravedad. Quedaron a disposición de la Fiscalía de Delitos Culposos de turno para declarar. Los vehículos fueron retirados por una empresa local mientras se realizaban peritajes para determinar responsabilidades y las condiciones de visibilidad .

El caso reavivó el debate sobre los riesgos de detenerse en banquinas y la frecuente presencia de fauna silvestre en ese corredor. En redes sociales, la comunidad de Mechongué expresó su conmoción y destacó el gesto solidario de la víctima, que terminó con un desenlace fatal.

Fuente: TN