Un policía bonaerense murió tras ser atropellado durante una persecución

NACIONALES

Un sargento de la policía bonaerense de 40 años murió este lunes por la tarde durante una persecución , cuando fue embestido tras quedar adelante de la camioneta a la que estaba siguiendo. Ocurrió en la localidad de Villa Domínico, en el partido de Avellaneda.

Todo inició a raíz de un llamado al 911 en el que se reportó que varios hombres armados habían robado una camioneta Chevrolet Tracker negra en Aristóbulo del Valle y San Luis, en Quilmes.

La alerta fue difundida de inmediato por la radio policial y, alrededor de las 7 de la tarde, un sargento de la división Motorizada de Avellaneda vio al vehículo cuando circulaba por la localidad de Villa Domínico y comenzó a seguirla.

Según se informó, en cercanías de la intersección de la Avenida Belgrano y calle Gutiérrez la moto del sargento quedó delante de la camioneta de los ladrones , que no detuvieron la marcha y lo embistieron , causándole la muerte.

En declaraciones con medios televisivos, testigos sostuvieron que, por el impacto, el hombre fue despedido del vehículo y que voló al menos unos 15 metros, impactando finalmente contra la parte trasera de un auto.

En declaraciones con la señal A24, uno de los testigos agregó que los propios compañeros del oficial que llegaron al lugar le estuvieron practicando maniobras de reanimación durante una media hora tras el choque, pero que no pudieron hacer nada.

En tanto, otros efectivos continuaron con la persecución hasta calle Pierres y Manuel Belgrano, en donde mantuvieron un enfrentamiento con los ladrones en el que uno de los delincuentes fue herido en el brazo. Finalmente, los efectivos lograron detener a dos personas de 19 y 21 años.

El ladrón herido fue trasladado al Hospital Presidente Perón de la localidad de Avellaneda. En el caso interviene la UFI n°3 a cargo de la fiscal Solange Cáceres.

Fuente: Clarín