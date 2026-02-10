Dan a conocer las penas para el clan Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

NACIONALES

En noviembre, un jurado popular chaqueño encontró culpables a César Sena (21) y a sus padres, Emerenciano Sena (61) y Marcela Acuña (53), del asesinato de Cecilia Strzyzowski (28), la joven que había desaparecido en junio de 2023 cuando entró a la casa de sus suegros. Otros tres integrantes del denominado "clan Sena" fueron encontradas culpables como encubridoras. Este martes se conocen las penas que recibirá cada uno.

La lectura del fallo está prevista a partir de las 9 en la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia. La audiencia será virtual y estará presidida por la jueza Dolly Fernández.

Tras más de dos jornadas y diez horas de deliberaciones, los 12 jurados populares finalmente arribaron a la decisión de que César fue autor del delito de "homicidio agravado por el vínculo y por violencia de género" , y que sus padres, un líder piquetero y una dirigente social, actuaron como "partícipes primarios", por lo que esta calificación les depara una pena de prisión perpetua.

Hubo una sola persona beneficiada por la declaración de inocencia y quedó inmediatamente en libertad.

A continuación, los detalles de los siete veredictos.

César Sena (21): declarado culpable, de manera unánime, del delito de "homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haberse cometido en contexto de violencia de género en carácter de autor". Recibirá prisión perpetua, la única pena posible en su caso.

Es el único hijo del matrimonio Sena. El 2 de junio de 2023, llegó con Cecilia a la casa de sus padres. La excusa era una mudanza a Ushuaia. Una cámara de seguridad los toma ingresando a las 9:14. La chica nunca salió. Para la fiscalía, era el autor material del crimen. Si bien no había certezas sobre cómo se produjo el homicidio, sostuvieron siempre que podría haber realizado una toma de ahorcamiento: César era especialista en artes marciales mixtas.

Emerenciano Sena (61) y Marcela Acuña (53): declarados culpables de manera unánime, por "homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haberse cometido en contexto de violencia de género, en calidad de partícipes primarios".

La Fiscalía sostuvo durante el juicio que su participación fue indispensable y esencial para que César cometiese el crimen. A lo largo del juicio, tanto las defensas de Acuña como de Emerenciano se esforzaron por tirar por tierra la idea de un plan previo y pusieron el foco en señalar que se enteraron del crimen luego de ocurrido. Acuña dijo que se enteró cerca de las 16, cuando vio un bulto que parecía ser el cuerpo de Cecilia. Luego implementó los medios para cubrir a su hijo.

Emerenciano planteó que se enteró el día en que estaban allanando su casa. En las instrucciones finales, ambos pidieron que se los condene por encubrimiento agravado en lugar de partícipes primarios.

Sin embargo, el jurado se quedó con la versión de los fiscales y las querellas. Por el tipo de crimen y calificación, ambos padres tendrán una condena de prisión perpetua.

Fabiana González (44) y Gustavo Obregón (38): declarados culpables, de manera unánime de encubrimiento agravado por su participación después del crimen. Ambos fueron llamados por Marcela Acuña luego del crimen. Se le acusa a Obregón de cargar el cuerpo de Cecilia, envuelto en una frazada, en la caja de la camioneta de César Sena alrededor de las 19:27 horas. Obregón admitió haber actuado porque César era su "jefe" y por el "agradecimiento y respeto" hacia los Sena.

Acompañó a César Sena al campo "Rossi" en Puerto Tirol. Colaboró en la incineración inicial del cuerpo. En el caso de Fabiana , se la acusa de haber limpiado áreas específicas de la casa. Además gestionó la donación y el traslado de una cama y un colchón (que contenían restos de sangre de Cecilia) a una familia del barrio Emerenciano, todo con el propósito de hacer desaparecer elementos inculpantes.

Gustavo Melgarejo (31): declarado culpable, de manera unánime, de encubrimiento simple. Se le atribuye haber participado alimentando el fuego en el Campo Rossi, en la noche donde se quemó el cuerpo de Cecilia. El Equipo Fiscal planteó los restos óseos encontrados debieron estar expuestos al fuego activo durante un mínimo de 3 horas y un máximo de 12 horas para alcanzar el nivel de calcinación y fragmentación observado.

Griselda Reinoso (44): la única de las siete imputadas que fue declarada inocente. Era pareja de Melgarejo al momento del crimen. Tenían una relación violenta y tóxica, pero vivían juntos en el Campo Rossi, donde le daban de comer a los animales que estaban en el lugar.

Su rol siempre fue algo más difuso. En su declaración dijo que no estuvo en el campo cuando llegaron Obregón y César, y sostuvo que se había ido a comer con unos vecinos. En el juicio su abogada, Celeste Ojeda, logró probar que el día de la quema estuvo comiendo un asado, y que no habían aparecido restos de hollín ni de quemazón en su ropa.

La jueza Dolly Fernández habilitó que salga en libertad la misma tarde del veredicto.

En los alegatos a fines de noviembre, el fiscal de Cámara Juan Martín Bogado fue el encargado de justificar los pedidos de prisión perpetua para Emerenciano Sena; su esposa, Marcela Acuña; y César Sena . Asimismo, solicitó la pena de cinco años y 10 meses de prisión efectiva para Gustavo Obregón y Fabiana González, condenados por encubrimiento agravado.

A Bogado lo siguió su colega Jorge Omar Cáceres Olivera, que solicitó dos años y 10 meses de prisión efectiva para Gustavo Melgarejo, el sexto condenado del caso, por encubrimiento simple. Luego de ellos fue el momento de Gustavo Briend, el abogado querellante, quien al igual que la fiscalía solicitó prisión perpetua para los tres principales condenados. En cambio, para los otros tres pidió la pena máxima para sus delitos: seis años para Obregón y González, y tres años para Melgarejo.

La abogada Mónica Sánchez, defensora de Gustavo Melgarejo, pidió que la condena de su defendido sea de cumplimiento condicional.

A su turno, los abogados Elena Puente y Orlando Peralta solicitaron para sus defendidos, Obregón y González, el cumplimiento condicional de la pena que se determine para ambos. Y al mismo tiempo pidieron que se les otorgue el mínimo contemplado en la pena estipulada para el delito por el cual se los condenó, es decir un año de prisión, y que a esos efectos, por el tiempo que llevan detenidos se de por cumplimentada la pena.

En el caso de las abogadas defensoras de César Sena, Celeste Segovia y Gabriela Tomljenovic, pidieron que en vista de la juventud del principal condenado por el homicidio y para que no pierda sus lazos familiares su pena la cumpla en un penal de Resistencia, la capital chaqueña.

La abogada Celeste Ojeda -defensora de Acuña- pidió que se declare la inconstitucionalidad de la perpetua y que a su representada se le fije un monto de pena, aduciendo que no puede recibir el mismo castigo que el autor del crimen.

Por su parte, los abogados de Emerenciano Sena, Ricardo Osuna y Olga Mongelos, plantearon sus objeciones a que su defendido reciba una condena a prisión perpetua por su avanzada edad y su estado de salud.

Finalmente, tuvieron sus últimas palabras los condenados. Mientras que César Sena fue escueto en su discurso y adhirió a lo solicitado por sus defensoras, su padre Emerenciano dio un paso más y señaló que está seguro de que es "un inocente condenado".

Luego habló Marcela Acuña, que se extendió mucho más pidiendo clemencia por su esposo y que subrayó que ambos fueron estigmatizados por su condición de piqueteros. La audiencia cerró con las palabras de los otros tres condenados, tras lo cual la jueza Fernández anunció el fin de este tramo del proceso y que procederá a deliberar para establecer las penas.

Fuente: Clarín