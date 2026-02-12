Un nene de 6 años caminó varios kilómetros para avisar de una tragedia que dejó a todos sin aliento: “Mi tío está muerto al costado de la ruta en el campo”

NACIONALES

Un nene de 6 años apareció deambulando y en estado de shock durante la madrugada de este jueves en la localidad de Tomas Young, en Santiago del Estero. Tenía consigo un mensaje estremecedor: "Mi tío está muerto al costado de la ruta en el campo" , llegó a decir de manera entrecortada y en medio de un llanto tan nervioso como desgarrador. Y se lo dijo a las primeras personas con quien se cruzó en el pueblo.

El chico había hecho a pie poco más de cinco kilómetros para advertir de la tragedia. Los medios locales confirmaron que el nene apareció por las calles, alrededor de las 2 de la madrugada. Estaba en shock y llorando.

Personal policial se dirigió hacia la zona rural que había señalado el nene. Era sobre la ruta provincial 13, sobre la banquina izquierda yendo hacia zona sur, en el trazado que une a las localidades de Tomas Young con Bandera, dentro del departamento de General Taborda.

Allí, encontraron el cuerpo de Exequiel Fernández de 34 años. A la vera de la ruta provincial. Había recibido un escopetazo en la cabeza. "Estaba tendido sobre el pasto sobre una gran mancha de sangre. Presentaba heridas en casi todo el rostro. Creemos que hubo un único disparo en la cabeza y que podría tratarse de un accidente", confirmaron desde la Policía local.

El nene certificó que con su tío habían ido a "cazar patos" en la zona de "Los Bañados". Cerca del cuerpo de Fernández fue encontrada su moto, una Corven 150cc. azul; una mochila; y un arma larga tipo escopeta, según el diario El Liberal.

Aunque los primeros indicios hablan de un probable accidente, no se descarta ninguna hipótesis . Alrededor de las 6 de este jueves, arribó al lugar, personal de la División Criminalística de Añatuya para realizar las primera pericias. El caso está siendo investigado por la fiscal de turno, Alejandra Sobrero.

El cuerpo de Fernández fue trasladado hacia la Morgue Judicial de Añatuya y se aguarda por el informe del forense que puede ser clave para esclarecer el caso, confirmó El Diario Web .

Tras conocerse el fatal desenlace, las redes sociales con Facebook como principal protagonista se llenaron de mensajes de dolor y duelo. "Con profundo dolor despedimos a Exequiel, un joven de Tomas Young, un apasionado del fútbol cuya alegría, entrega y compañerismo dejaron huella en todos nosotros", escribieron desde el club Veteranos Unidos de Los Juríes, donde la víctima se desempeñaba en el fútbol amateur.

El posteo estuvo acompañado de fotos de Fernández con la vestimenta aurinegra del equipo santiagueño. Exequiel era conocido afectuosamente como "Dera", y no faltaron comentarios de sus compañeros, quienes destacaron su espíritu deportivo.

"Tu sonrisa en la cancha, tu valentía para enfrentar cada partido y tu amistad sincera permanecerán en la memoria de quienes te conocimos", escribió L. dentro de los comentarios que aparecieron tras la publicación del club.

Fuente: Clarín