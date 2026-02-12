Dos jubilados españoles fueron asaltados y golpeados en Parque Chacabuco: les robaron hasta los ravioles del freezer

Nuevamente un matrimonio de jubilados fue víctima de un violento robo, esta vez en Parque Chacabuco . El hombre de 90 años y su mujer de 83 fueron golpeados y amenazados con que les cortarían los dedos por cuatro ladrones, de los cuales uno se cree que es menor de edad.

Luego de torturarlos cerca de tres horas, los asaltantes escaparon con una suma importante en dólares , un televisor, ropa y hasta comida que el matrimonio tenía guardada congelada en un freezer.

La dramática situación que vivió un matrimonio oriundo de Galicia, España, ocurrió en la madrugada del martes, mientras dormían en su habitación de la casa ubicada sobre la avenida José María Moreno al 1100.

Cerca de la 1.15 de la madrugada el matrimonio fue sorprendido por cuatro hombres que estaban vestidos de negro y con guantes.

Según declaró la mujer, tanto ella como su esposo fueron amenazados y golpeados por los ladrones, quienes les pedían dinero y joyas.

En las casi tres horas que estuvieron dentro de la casa, los asaltantes solo agredieron a la mujer, a quien le pegaron en la cara y quedó con golpes en la nariz y pómulos.

También sufrió un pisotón en uno de sus pies que le provocó una fuerte contusión, según informó a Clarín un allegado de la familia.

Según describieron las víctimas, los ladrones eran cuatro, tres de ellos mayores de edad y uno que cree que no tenía más de 14 años. “Uno era rengo” , detalló la fuente consultada.

Durante el tiempo que estuvieron dentro de la casa, mientras buscaban los dólares que el matrimonio tenía como ahorros y envolvían en sábanas ropa, zapatos y objetos para llevárselos , también se ocuparon de destrozar muebles y partes de la casa.

“Del freezer se llevaron carne, pollo, queso y unas planchas de ravioles” , precisó el conocido de las víctimas.

Antes de retirarse, uno de los sospechosos los amenazó nuevamente con cortarles los dedos y les advirtió que se le avisaban a la policía, regresarían.

Una vez fuera de peligro, la mujer llamó al 911 y un patrullero de la Policía de la Ciudad llegó al lugar, junto con una ambulancia del SAME.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 52, cuya titular es la fiscal Romina Monteleone, quien ordenó las primeras pericias.

La principal hipótesis de los investigadores es que los ladrones rompieron el candado de una obra en construcción lindera a la casa de los jubilados, donde ingresaron por los techos. En la propiedad encontraron un alicate.

“Las propiedades están separadas por una medianera. Treparon e ingresaron por la terraza, donde la puerta no tenía llave”, precisó la fuente.

Luego, la línea investigativa se reforzó con el análisis de las cámaras de seguridad que tomaron el momento de un auto blanco estacionó frente a la casa y se vio cuando bajaron los ladrones, quienes se dirigieron hasta la obra, también ubicada sobre la avenida José María Moreno.

Luego, a las 3.45, se ve como salen por la puerta principal de la casa con varias cosas robadas y hasta una sábana con la que envolvieron la carne y el televisor que le robaron al matrimonio.

La Policía se encuentra trabajando para identificar a los ladrones, a quienes se les imputará el delito de robo por escalamiento, según la calificación legal.

