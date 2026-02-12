Friederich Nietzsche, filósofo: “Quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo”

NACIONALES

“Quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo”. Friedrich Nietzsche usó esta frase para mostrar que la existencia humana no debe ser un simple transcurrir pasivo, sino una búsqueda activa de un sentido propio que otorgue coherencia a las experiencias más difíciles y traumáticas.

La cita de Nietzsche representa uno de los pilares más influyentes del pensamiento existencialista moderno. Cuando un individuo logra identificar una razón de ser, las dificultades externas pierden su capacidad de quebrantar su voluntad.

Este concepto sugiere que la fortaleza psicológica no nace de la ausencia de problemas, sino de la claridad absoluta de los objetivos que se persiguen, incluso en los entornos más hostiles.

El autor enfatiza que el ser humano posee una capacidad de resiliencia intrínseca cuando se siente impulsado por un valor superior.

En este contexto, el “porqué” actúa como una brújula moral y existencial que permite navegar por la incertidumbre y el dolor sin perder jamás la integridad individual. La filosofía nietzscheana propone que el dolor es una parte inevitable y necesaria de la vida.

Sin embargo, este sufrimiento deja de ser destructivo cuando se le asigna una finalidad constructiva , permitiendo que el sujeto se convierta finalmente en el arquitecto de su propio destino y de su superación personal.

Esta perspectiva fue retomada décadas más tarde por la psicología clínica para demostrar que los pacientes con un propósito definido muestran mejores tasas de recuperación.

La voluntad de poder se manifiesta aquí como la superación constante de los límites personales impuestos por el entorno social y biológico.

Para Nietzsche, no existen verdades absolutas dadas por la religión o la moral tradicional. Es el propio individuo quien debe crear sus propios valores y, a través de ellos, justificar su presencia en el mundo, enfrentando los desafíos cotidianos con una determinación inquebrantable que trasciende la lógica común.

La noción del “Superhombre” se vincula estrechamente con esta cita, ya que describe a quien es capaz de trascender la moral de rebaño y las convenciones. Quien encuentra su porqué, deja de buscar la validación externa y se enfoca plenamente en su propia autenticidad y desarrollo espiritual .

A menudo, las personas se pierden en los “cómo”, es decir, en los detalles logísticos, los miedos técnicos o los obstáculos del camino.

Nietzsche advierte que preocuparse excesivamente por el método es secundario si no existe una motivación trascendental que sostenga el esfuerzo humano a largo plazo.

La vigencia de este pensamiento en la actualidad es innegable, especialmente en contextos de crisis social o económica. La capacidad de reinterpretar la realidad a través de un prisma de propósito permite que el individuo mantenga su salud mental y emocional frente a la precariedad y el vacío.

En conclusión, la obra de Nietzsche invita a una introspección profunda para descubrir aquello que nos moviliza internamente.

Al consolidar un núcleo de convicciones firme, cualquier crisis se convierte en una oportunidad de superación y en un peldaño necesario hacia una vida mucho más plena, consciente y robusta.

Fuente: TN