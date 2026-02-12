Un hombre murió aplastado por su auto mientras lo reparaba en Santiago del Estero

NACIONALES

Un hombre murió aplastado por su auto mientras lo reparaba en Chauchillas, en el departamento de Río Hondo, Santiago del Estero .

El hecho ocurrió el miércoles por la noche cuando la víctima de 45 años, identificada por su apellido Juárez, quedó atrapada debajo de su propio vehículo.

Todo comenzó cerca de las 21:45, cuando el hombre trabajaba en su auto particular en el patio de su casa. De acuerdo con fuentes policiales de la Subcomisaría Los Núñez, había retirado las dos ruedas traseras del vehículo y usaba un gato mecánico para sostenerlo.

Según la prensa local, el gato mecánico habría fallado, el auto cedió y aplastó a Juárez , que quedó atrapado debajo del chasis. Minutos después del accidente, los familiares que estaban dentro de la casa notaron la ausencia de la víctima y salieron al patio.

De inmediato, pidieron ayuda a los vecinos, que se acercaron rápidamente y colaboraron para retirar el vehículo y liberar a la víctima. Al ver que Juárez no reaccionaba, la familia llamó a una ambulancia. Fue trasladado de urgencia al Hospital Regional, acompañado por su pareja, pero no logró sobrevivir.

No es el primer hecho de esta magnitud que se registra en el último tiempo. En Córdoba , un hombre de 51 años, identificado como Andrés Moreno, murió mientras arreglaba su propio auto en su casa.

Según informaron fuentes policiales, estaba trabajando debajo de un Chevrolet Ágile rojo cuando el vehículo cedió y se le vino encima, lo cual le provocó la muerte en el acto.

Cuando llegaron al lugar efectivos policiales y personal médico, ya no había nada que hacer. Moreno había quedado atrapado debajo de la parte delantera del auto, del lado del acompañante.

Fuente: TN