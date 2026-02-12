No hacer la cama todos los días: qué significa para la psicología

Hacer la cama todos los días es un hábito que muchas personas tienen al momento de despertarse, aunque también hay quienes evitan esta tarea y dejan la habitación desordenada. Para la psicología, esta actitud tiene un significado y puede afectar de diferentes maneras: desde fomentar la creatividad hasta perjudicar el sueño y el descanso .

El estudio “Physical Order Produces Healthy Choices, Generosity, and Conventionality, Whereas Disorder Produces Creativity”, publicado en 2013 en la revista científica Psychological Science y liderado por la psicóloga Kathleen Vohs , de la Universidad de Minnesota, analizó cómo el orden o desorden del entorno influye en la forma en que las personas piensan y toman decisiones.

Hay incluso expertos que asocian este rasgo a perfiles con mayor creatividad, una cualidad cada vez más valorada en determinados entornos profesionales .

Para esto, se expusieron a los participantes a diferentes habitaciones : algunas estaban limpias, organizadas y simétricas , mientras que otras estaban completamente desordenadas, con objetos fuera de lugar y una sensación visual de caos .

Luego, se les pidió a las personas que realizaran diferentes tareas. Para medir la creatividad , por ejemplo, se les pidió que pensaran usos novedosos y originales para elementos cotidianos.

Los resultados mostraron que quienes habían estado en entornos desordenados dieron respuestas más creativas y menos convencionales que las de aquellos que habían trabajado en espacios ordenados. Estos últimos tendieron a elegir opciones más tradicionales y socialmente aceptadas.

La conclusión del análisis fue que el orden favorece la previsibilidad, mientras que el desorden pareciera facilitar la ruptura de esquemas mentales, algo clave para las tareas creativas .

La Dra. Shelby Harris , especialista en sueño de BetterSleep, explicó en una entrevista con Tom’s Guide que “una habitación desordenada y una cama deshecha pueden dificultar conciliar el sueño y permanecer dormido” .

Según precisó la experta, cuando una persona observa desorden a su alrededor, el “cerebro se mantiene alerta y estresado en lugar de relajarse” . En ese sentido, insistió: “Una cama deshecha puede hacer que la mente asocie la cama con el caos en lugar del descanso”.

Por su parte, Wendy Trunz, socia y organizadora principal de Jane’s Addiction Organization, subrayó que hacer la cama es un hábito simple, pero muy poderoso , dado que hacer esta tarea durante la mañana puede influir de manera directa en el resto del día.

" La simple y mundana tarea de tender la cama te da una sensación inmediata de logro y orgullo . Esto crea la confianza de que puedes hacer otra tarea, y luego otra, y luego otra. Refuerza la idea de que las pequeñas cosas importan... y son las pequeñas cosas que nadie ve las que conducen a las grandes cosas que todos desean”, enfatizó.

El portal Psychology Today mencionó una encuesta llevada a cabo por Hunch.com a 68.000 personas. De acuerdo a ese sondeo, el 59% de los entrevistados no hace la cama todos los días , mientras que el 27% sí . En tanto, un 12% contrata a una empleada doméstica para que realice esa tarea.

Lo destacado de este relevamiento es que el 71% de quienes hacen la cama se consideran felices , mientras que el 62% de quienes no hacen la cama admiten ser infelices .

De todas maneras, estos resultados muestran correlación, pero no causalidad: no significa que aquellos que no hacen la cama no puedan ser felices.

