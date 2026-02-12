Mezclar bicarbonato de sodio y arroz: por qué lo recomiendan y cómo aprovecharlo en casa

En el mundo de los trucos caseros , hay combinaciones que parecen increíbles y son súper fáciles de hacer. Una de ellas es la mezcla de arroz y bicarbonato de sodio . Dos ingredientes que seguro tenés en la cocina y que, juntos, pueden cambiar el ambiente de tu casa.

Esta combinación es ideal para absorber la humedad y eliminar los malos olores de manera natural, sin necesidad de productos químicos ni aerosoles.

La recomendación es renovarla cada 15 a 30 días , según el nivel de humedad del ambiente. Si notás que el arroz está muy húmedo o el bicarbonato ya no funciona, es momento de reemplazarla.

Fuente: TN