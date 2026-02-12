Colocar romero en un frasco con agua: por qué lo recomiendan para saldar deudas y desbloquear la abundancia

El hogar es uno de los espacios donde se refleja no solo el orden material, sino también el estado emocional y energético de quienes lo habitan. Según expertos en organización del hogar y disciplinas energéticas, cuando las energías se estancan pueden manifestarse en bloqueos económicos, dificultades para ahorrar o deudas que parecen no resolverse.

En este marco, especialistas en Feng Shui y rituales energéticos recomiendan un gesto simple y natural para atraer prosperidad: colocar romero en un frasco con agua .

El romero es una de las plantas más asociadas a la limpieza , la protección y la prosperidad . Su aroma intenso y sus propiedades naturales lo convierten en un símbolo de claridad mental, renovación y movimiento energético, claves para destrabar situaciones económicas estancadas.

Además, desde una mirada simbólica, el romero se vincula con la apertura de caminos y la activación de oportunidades. Al colocarlo en agua, se potencia su energía, ya que este elemento representa el flujo, la circulación y la renovación constante.

Desde el Feng Shui, el romero también es considerado una planta que ayuda a limpiar energías densas asociadas a preocupaciones, miedos y tensiones económicas. Se cree que absorbe bloqueos y permite que la energía de la abundancia vuelva a circular tanto en el hogar como en la vida personal.

Así, el romero se convierte en una alternativa natural, económica y efectiva para quienes buscan mejorar su relación con el dinero sin recurrir a rituales complejos ni elementos costosos.

Los especialistas en armonización energética recomiendan utilizar romero fresco, ya que conserva mejor sus propiedades simbólicas y energéticas. En caso de no conseguirlo, puede utilizarse romero seco, aunque su efecto se considera más suave.

En cuanto a la ubicación, el frasco con romero y agua debe colocarse en un lugar visible y limpio del hogar, como la cocina, el comedor o cerca de la entrada. También puede ubicarse en un espacio asociado al dinero, como un escritorio, una alacena o junto a documentos financieros, siempre evitando zonas desordenadas.

La frecuencia depende del ambiente y de la intención personal. En general, los especialistas recomiendan cambiar el romero y el agua una vez por semana. En momentos de especial preocupación económica o búsqueda de cambios, puede renovarse cada tres o cuatro días.

Mantener este gesto activo ayuda a sostener la intención de prosperidad y a generar una sensación de movimiento y renovación constante.

Los especialistas aconsejan retirar el romero cuando comienza a marchitarse , oscurecerse o desprender mal olor, ya que, según estas creencias, en ese punto ya absorbió la energía densa vinculada a bloqueos económicos.

Para desecharlo correctamente, se recomienda tirarlo a la basura orgánica o enterrarlo en una maceta; no se aconseja reutilizarlo ni consumirlo.

Fuente: TN