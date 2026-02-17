Un Hércules de la Fuerza Aérea que iba a Europa tuvo que volver a la Argentina tras una desperfecto en pleno vuelo

Un avión Hércules de la Fuerza Aérea Argentina debió retornar al país este martes tras sufrir un desperfecto técnico en pleno vuelo, pocos kilómetros al norte de Florianópolis, cuando se dirigía hacia Europa.

El Lockheed Hércules había salido por la mañana desde la base aérea de El Palomar y tras cinco horas se reportó un desperfecto , por lo que retornó a Buenos Aires. Tenía prevista una escala en Natal, Brasil, antes de recalar en Dinamarca, hacia donde transportaba provisiones y tropas para las tareas logísticas relativas a los aviones caza F-16 adquiridos por el país.

El Lockheed C-130H Hércules, matrícula TC-66 y de la Fuerza Aérea Argentina, partió a las 8.02 de este martes desde la base de la I Brigada Aérea en El Palomar. Su destino final era Aalborg, en Dinamarca, donde se continúan alistando los aviones F-16 que el Ministerio de Defensa adquirió y que restan llegar al país.

Iba a hacer una escala intermedia en Natal, Brasil, donde la fuerza aérea brasileña tiene una base.

El objetivo era transportar provisiones, tropas y otros elementos para llevar a cabo tareas logística relativas a los F-16.

Pero tras cinco horas de vuelo el Hercules reportó una avería en su primer motor , por lo que cuando se encontraban pocos kilómetros al norte de Florianópolis (estado brasileño de Santa Catarina) y sobre el Atlántico sur, la tripulación debió emprender el retorno hacia la Argentina por un desperfecto en el primer motor de la nave.

UN MOMENTO HISTÓRICO PARA LA FUERZA AÉREA Y PARA EL PAÍS 🇦🇷. El primer F-16 argentino ya está en camino. Los principales componentes viajan en un Hércules C-130 desde Aalborg, Dinamarca. Recuperamos nuestra capacidad supersónica, ¡el cielo argentino nunca estuvo más protegido! pic.twitter.com/NcC2ptUhxq

Tal como consignaron medios digitales especializados en la aviación militar y civil, el Hércules de la Fuerza Aérea habría sufrido un descenso de altura notorio , desde los 21 mil pies de altura hacia los 14 (equivalentes a 6.400 metros y 4.200, respectivamente) en cuestión de minutos.

Alrededor de las 14.35, el Lockheed C-130H Hércules aterrizó nuevamente en la base de la I Brigada Aérea, en El Palomar.

Fuente: Clarín