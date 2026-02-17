Poner arroz en el árbol de jade: por qué lo recomiendan y para qué sirve

El árbol de jade estuvo ganando popularidad durante los últimos años. No solo es resistente y fácil de cuidar, sino que también, para algunas creencias, está asociado a la prosperidad y la buena energía. En este marco, cuando sus hojas pierden brillo, existe un truco casero que puede solucionar el problema: poner arroz crudo en la tierra .

Los expertos en jardinería aseguran que este alimento aporta un refuerzo suave de nutrientes para la planta y mejora la actividad de los microorganismos en el sustrato. No es un fertilizante potente, pero sí puede funcionar como complemento ocasional .

Hay dos formas populares de aplicar este truco:

En otoño e invierno , conviene usarlo con moderación porque el jade crece más lento y necesita menos agua.

El secreto está en el almidón , que alimenta a los microorganismos beneficiosos del suelo. Además, el agua de arroz aporta pequeñas cantidades de fósforo y potasio , dos minerales importantes para el crecimiento.

Fuente: TN