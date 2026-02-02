Un día con el incansable Burlando en Punta del Este: “¿Qué tipo a los 60 años está así como yo?”

NACIONALES

Hora de la siesta y el sol pega fuerte en el enorme deck que no sólo mira al mar, sino que está en la arena, a metros de la orilla. Adentro del caserón, las chicas duermen la siesta y el único hombre que vive allí está en el gimnasio . Avisamos que llegamos, que estamos del lado de la playa y a los pocos minutos asoma un peso pesado de 1,88 m. y 100 kilos, que luce una musculosa blanca Dolce & Gabbana y hace el típico gesto de "entren".

"¿Vieron lo que es esto? No tiene precio. Ustedes contemplen, yo les preparo café y les voy a traer unos alfajorcitos que se van a chupar los dedos". Fotógrafo y cronista, enviados especiales a Punta del Este, somos testigos de una foto perfecta desde el deck que tiene pileta, reposeras, cama elástica y hasta un tobogán inflable. Estamos en la playa Portezuelo, en Solanas, y el anfitrión es Fernando Burlando (60), reconocido abogado de tantas batallas judiciales mediáticas.

"¿Cómo andan con el trabajo, cómo llevan la temporada? ¿Qué les parece este lugar?". Burlando trae una bandeja repleta de manjares y se pone en rol de periodista. Se muestra interesado en el trabajo ajeno y comenta algunos artículos publicados por Clarín . "¡Qué personaje Pancho Dotto, por Dios!".

Rápidamente el diálogo fluye, como si nos conociéramos de años. "Acá no paro de hacer distintas actividades: paddle, moto de agua, windsurf, wakeboard, wingfoil, manejo mi lancha, juego al tejo y no me gana nadie ", levanta el dedito abierto al desafío. "Y tengo un torneo de polo en unos días, en honor a Marcos Uranga, un referente".

Como un niño que no puede estar quieto, Burlando se para y señala una canchita de fútbol de pasto natural del otro lado de la calle. "Allá jugamos unos partidazos día por medio. En dos horas vienen los muchachos, así que ustedes se prenden , eh, después les doy las camisetas y los pantaloncitos", organiza sin preguntar este hincha fanático de Estudiantes.

Por supuesto que su equipo juega con la albirroja. La canchita no tiene alambrado. "No hace falta, esto es Punta del Este, igual cuando está vacía entran pibes a jugar y no pasa nada, pero cuando hay que sacarlos, prendo los grifos de riego", ríe ancho.

La propiedad es amplia y cómoda. Nos quedamos en silencio escuchando el oleaje. "Te diría que de acá me muevo poco. Todas las actividades del día tienen que ver con esta casa y sus alrededores. Cada tanto vamos con mi mujer a algún evento, o a cenar, pero este lugar es incomparable. Ojo, no es una casa lujosa, pero está diseñada como los dioses ... Todas las habitaciones miran al mar, fijate", se vuelve a parar y repara en cada detalle.

Burlando ahora se va a la cocina y trae unas cazuelas con ensalada de frutas y aparecen las chicas: su mujer, la modelo e influencer , Barby Franco (34), con la dulce Sarah (3), que quiere treparse al tobogán inflable. En una reposera están María (33), la hija más grande, con Beltrán, el bebé de nueve meses que convirtió al abogado en abuelo. El dueño de casa abraza al pequeño como si fuera un osito de peluche. Sarah se le cuelga de un bíceps y él la levanta con suavidad. Todo transcurre de manera natural y espontánea, no posan para la foto. "En un ratito vamos a patear y después a hacer wakeboard", propone.

Un beso cariñoso con Barby y otro para Sarita, que le pide que lo mire. Él concede y sigue la charla con Clarín . "Esta mujer -por Barby Franco- me cambió mucho , pero para bien. Me humanizó, me desestructuró, me río más y juntos nos cagamos de risa... Yo era muy robocop , almidonado, sumamente disciplinado, ahora soy más de carne y hueso, más natural... También por ella como mucho más que antes, no me cuido tanto aunque trato de quemarlo con más actividad física. ¿Qué tipo a los 60 años está así como yo? ", saca chapa.

Confiesa que hace unos años se colocó "una barrita de hormonas en un glúteo, que no es el chip sexual ", subraya, con el aval de su médico.

"Tiene como objetivo mantener la misma plenitud que en la juventud. Que el paso de los años no signifique relegar actividades, ¿me seguís?". Y vuelve a responder ante la duda: "Es como una barrita de energía que me puse en la cola y los 60 años no me impiden ninguna actividad física... y mantengo la intensidad de la libido", describe con una sonrisa pícara.

No tiene el celular cerca, ninguno de los dos que utiliza. Dice que lo consulta poco pero lo va a buscar y muestra la pantalla: "¿Qué ves? Te das cuenta, trato de correrme un poco del fragor laboral". Había 644 mensajes de Whatsapp sin abrir . "No me borro del todo, sólo me desconecto y desaparezco cuando estoy con Sarah, ella me puede".

Tampoco "contamina" la estadía con el trabajo, pese a que confiesa que tiene una agenda de apuntes y ya tiene preparado el prólogo con el que abrirá el nuevo juicio por la muerte de Maradona (N. de R.: Burlando representa a las hijas del Diez) , el 17 de marzo. "Cuando tengo alguna idea, me pongo a escribir para que no se me piante ", desliza mientras va a buscar algo a su escritorio. Va y viene, va y viene...

Vuelve leyendo en voz alta. " Diego Armando Maradona fue asesinado el 25 de noviembre de 2020 en Benavidez, partido de Tigre. Fue asesinado y para esa tarea alguien que todavía se oculta en las sombras convocó a un equipo de salud para matarlo de una manera silenciosa pero igualmente cruel. La desidia, el desinterés, la locura, las acciones demenciales fueron premeditadas y a sangre fría estuvieron presentes en el hecho. Un plan inhumano, de resultado eficaz... ".

Dice que es un borrador de la posible introducción con la que abrirá el juicio que calcula que durará un mes. "Les voy a romper..., acordate. Para antes de finales de abril los imputados y acusados por homicidio simple van a estar todos condenados . Será un acto de justicia y una reivindicación a Diego y a toda su familia".

Le gusta este rol de superhéroe y de justiciero , algo que vivió, de alguna manera, con el asesinato de Fernando Báez Sosa. En el caso Loan tuvo su presencia estelar en Corrientes, hasta que los padres se lo sacaron de encima por presiones políticas y algo más. Le dolió ser corrido de esa manera.

Pese a desconectarse de a ratos, es un apasionado de todo lo que hace. Ama su trabajo, que le dio notoriedad, prestigio y un alto poder adquisitivo. Disfruta de su familia, de las comidas e invierte mucho tiempo en los deportes. " Tengo una vida soñada ... Esto puede sonar horrible, pero yo vivo de vacaciones todo el año . Todo lo que hago me gusta, lo siento y me compenetro. Soy una persona que no deja nada de tiempo librado al azar. Acá duermo ocho horas, en Buenos Aires, cinco".

Vamos a la cancha de fútbol, ya están los amigos y los equipos armados. Mientras, se cambia, y se pone la de Estudiantes, confiesa que no le pesó el cambio de década. "Los 60 los tengo, qué puedo hacer... Me encantaría tener treinta, pero te juro que estos sesenta los disfruto un montón y bastantes lujos me doy . Dios me dio mucho más de lo que merecía, posta. Creo que merecía menos, pero me eligió a mí. Ojo, tengo problemas como todos, familiares, laborales, pero me los tomo con otra filosofía".

Concluye que no cambiaría nada de su pasado , "sí agregaría más cosas, pero lo transitado quedaría tal cual, ¿sabés por qué? Por una cuestión de cábala, yo soy Pincha, dejaría todo como está en honor a Carlitos Salvador (Bilardo). Nací en La Plata, empecé a ver a Estudiantes, con mi viejo, desde que tengo uso de razón. Papá nos hacía entrar al estadio siempre con la misma pata, ¿entendés? Ir vestido siempre igual, sentarnos en el mismo lugar, gritar las mismas cosas, todo muy supersticioso".

Arranca el partido, el calor agobia, pero Burlando es un relojito que sube y baja por su lado. Sin grandes lujos, juega fácil y hasta se permite alguna gambeta sin arriesgar. Es de los que dan indicaciones de manera constante y, también, de los que molestan al rival hasta ponerlos nervioso.

"Es un rompehuevos, no quiere perder a nada y el partido termina cuando él lo decide. Nunca cuando va perdiendo ", anticipa un player que lo conoce mucho. Tal cual. Van más de cuarenta minutos, con los albirrojos del abogado 4-3 a abajo. El partido iba a ser a cuatro, pero recién terminó pasada la hora, y con un 5 a 4 a favor, gritando Burlando un gol de chiripa tras un rebote a la salida de un córner.

Volvemos para la casa a buscar las tablas para entrar al mar. Camina ligero, como si hubiera dormido una siesta, no jugado un partido con 32 grados. Charla, charlamos. Aparece el recuerdo del juez Julio Desiderio Burlando, su padre.

"Un capo el viejo, me tuvo cagando, pero me enseñó mucho... Lo extraño tanto, se me fue muy joven, yo tenía 20 años. Ya había entrado a los Tribunales de La Plata gracias a la gran mano que me dio... Papá me hizo laburar, eh, no me regaló nada, pero me acomodó en el juzgado de su amigo, el juez Peralta Calvo, donde lo aprendí todo. ¿De qué murió? Una operación de hernia de disco, que se complicó".

Su mamá, María Lidia Basaldúa tiene 89 años y vive en La Plata. "Muy aguerrida la viejita, le peleó a varios ACV y si bien tiene algunos problemas de movilidad, ahí está, guapa, lúcida... Mamá trabajó como docente, ¿no te acordás cuando fue al Bailando ? La rompía en la tele, fue la dueña del rating". Menciona a Julito, su hermano mayor (64) y mejor amigo. "Abogado también, un tipazo, picante, eh, es el peor contador de cuentos que conozco, pero me hace morir de risa".

Se suma Delfina (30), la hija del medio y su compañera de aventuras. Estamos en la playa caminando para subirnos a una lancha. "¡Burlando, genio!", saluda una vecina. Otras dos señoras lo paran, lo besan y se sacan una foto. Se mueve en el barrio y en el balneario con absoluta espontaneidad.

Sorprende un grupo de chicos de unos doce, trece años que a los gritos vienen corriendo al grito de " ¡Burlandooo! ". El abogado, en su salsa, los saluda como Superman. Otro grupo de veteranos que juega al tejo lo desafía y el rockstar no puede con su genio. "Mañana a esta hora acá, y jugamos por lo que quieran". ¿No preparaste el terreno como hizo Aníbal Ibarra (N. de R.: en referencia a la nota de Telenoche del ex jefe de Gobierno porteño en 2009 en la que llevó a extras para que lo saludaran) ?, se lo pincha y ríe a carcajadas.

"Sé que estoy expuesto, pero mantengo la misma esencia, la de aquel pibe que fue guardavidas entre los 18 y los 21. Tengo las mismas ganas y los mismos sueños de ese pibito que fui, pero ahora me cuido y mucho, lógico. ¿Sabés hace cuánto tiempo no me mando una cagada? Un montón. No sólo no debo, sino que no puedo. Si algo aprendí en todos estos años es a entender la vida y eso me ayuda en todo. Tener sensatez y sentido común para desempeñarme en la vida pública. Parece una boludez, pero no lo es".

Estamos en una lancha 800 metros mar adentro y el sol aquí en Solanas ofrece un espectáculo sinigual... ¿El mejor atardecer del mundo? "Sí, no tengas dudas. Y yo conozco atardeceres en las islas griegas, en la costa amalfitana, en el Mediterráneo, pero nada se compara con esto . Te lo firmo". Habla mientras se ata a la tabla para hacer wakeboard. La hija conducirá la lancha y él resurgirá por detrás, como el afiche de una película de James Bond. Realmente sorprende su estado físico y, sobre todo, su habilidad para el deporte.

Pasa un largo rato, el fotógrafo conforme porque captó la foto que necesitaba y con la luz adecuada. Volvemos a la orilla en medio de la penumbra. El diálogo reanuda con naturalidad y se le pregunta por sus inicios, cuando trascendió pero como el malo de la película, defendiendo a la banda de Los Horneros, los culpables del asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas .

¿Por qué esa elección, era necesario? "Había que hacerse conocer, a cualquier costo. Sé que fue polémico. ¿Si lo volvería a hacer? Viendo el resultado, creo que sí. Mal no me fue. ¿Sabías que soy un modelo a seguir para muchos chicos que eligieron la carrera de Derecho? Eso para mí es el mejor regalo, me llena de satisfacción ser un referente para los jóvenes estudiantes".

No vacila al reconocerse "un personaje que actúa, claro, porque sobre todo en un juicio tenés que expresarte de determinada manera, ser histriónico a veces y seguro a la hora de tener que convencer... Todo sirve, hay estrategias de comunicación, silencios, sobreactuación".

Asegura que nunca llega a un juicio en ganador, por más que en la atmósfera se huela esa máxima que reza: Si te defiende Burlando, probablemente zafes aún cuando seas culpable. "La escuché, sí, pero jamás cometería ese error de creerme ganador de antemano . Todo lo contrario, pienso que arranco perdiendo y tengo que darlo vuelta. Lo mío es bien bilardista ".

Queda la última consulta, una duda más bien: ¿Cuánto salen los servicios profesionales de Burlando? "Depende de cada caso, pero hace unas semanas, después de varios filtros, se comunicó conmigo una persona vinculada a alguien que a fin de año atropelló y mató en la zona norte del Gran Buenos Aires, y que dio positivo en un control de alcoholemia. El estudio pidió 600 mil dólares , veremos".

