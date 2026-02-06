Un camionero fue atacado sexualmente por sus compañeros mientras trabajaba en una cosecha en Santa Fe

Un camionero denunció que fue atacado sexualmente por sus compañeros mientras trabajaban en una cosecha en la localidad de Villa Ana, en el norte de Santa Fe. La Justicia imputó a cinco hombres por “abuso sexual gravemente ultrajante” y cuatro de ellos quedaron bajo prisión preventiva.

Todo ocurrió el 24 de enero en un campo ubicado sobre un camino rural, a 200 metros de la Ruta Provincial 32, cuando la víctima fue obligado a bajar de su camión bajo las amenazas de que iban a herirlo con un cuchillo.

Según su testimonio, sus compañeros de trabajo lo abusaron sexualmente y lo amenazaron con cortarle los genitales , todo en un “marco de burlas”, según informó Reconquista Hoy . Asimismo, los agresores realizaron una grabación de la secuencia , un elemento que ya está en manos del Ministerio Público de la Acusación y será clave para que los investigadores definan las responsabilidades.

La denuncia fue radicada tres días después del ataque e intervino la fiscal Elisabeth Aguirre, quien luego de las primeras averiguaciones, ordenó la detención de cinco personas . Estas fueron identificadas como Diego Mauri, Diego Bogadín, Jorge Spessot, Enrique Silvero y Mariano Benítez.

Más tarde, intervino el fiscal Valentín Herenú, quien este martes estuvo a cargo de la imputación de todos los acusados por el delito de “ abuso sexual gravemente ultrajante, doblemente agravado, por el número de personas que intervinieron y por la utilización de arma ”.

Finalmente, la Justicia resolvió ordenar la prisión preventiva de Mauri, Bogadín, Spessot y Silvero, mientras que Benítez fue liberado con restricciones impuestas por el tribunal. Según indicaron medios locales, este último quedó en libertad, ya que una de las juezas consideró que no significaba un riesgo para la investigación.

Ahora, el caso pasó estar en manos del fiscal Norberto Ríos, quien será el responsable de avanzar con las pruebas, la recolección de testimonios y la investigación.

Fuente: TN