Dónde hay que poner un frasco con arroz en febrero para atraer prosperidad, según el Feng Shui

NACIONALES

En el mundo del Feng Shui , el arroz está asociado con la prosperidad, el sustento y el crecimiento. Por eso, la ubicación de un frasco con este alimento en el hogar es clave para potenciar el efecto de quienes viven allí.

Según la filosofía milenaria, tener el arroz bien ubicado en la casa refuerza la sensación de que nada falta y que la abundancia está presente.

La clave está en la cocina , el espacio que simboliza la riqueza y la nutrición familiar. El consejo para ubicarlo es el siguiente:

Febrero es un mes de nuevos comienzos y organización . Después del arranque de año, es el momento ideal para activar rituales de abundancia, ordenar la economía y abrirle la puerta a nuevas oportunidades.

Fuente: TN