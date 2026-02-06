Rociar vinagre en las patas de la cama: para qué sirve y qué beneficios tiene

El vinagre blanco es mucho más que un ingrediente para la cocina, sino que también se puede aprovechar de otra forma en otros sectores de la casa. Uno de sus usos, poco conocido, es el de rociarlo en las patas de la cama .

Este método, súper fácil y rápido, ayuda a mejorar la higiene y prevenir la aparición de insectos o de humedad . Para que haga efecto, es importante saber cómo aplicarlo correctamente.

Con hacerlo una o dos veces por semana alcanza para mantener el efecto y evitar que los bichos se acerquen.

Si bien es un método seguro, es importante saber que no se debe usar en madera sin tratar , ni sin probar antes en una parte pequeña. Una vez aplicado, es clave ventilar la habitación para que el olor no se concentre.

