Revocaron la prisión preventiva de la abogada argentina acusada de racismo: no puede salir de Río de Janeiro

NACIONALES

La Justicia de Río de Janeiro revocó la prisión preventiva para Agostina Páez , la abogada argentina que había quedado detenida este viernes en una comisaría de esa ciudad, luego de ser acusada de haber realizado gestos racistas en un bar de Ipanema.

El abogado de la letrada, Sebastián Robles, confirmó a TN que Páez continuará el proceso judicial con una tobillera electrónica. Además, tiene prohibida la salida del estado de Río de Janeiro hasta que el juez tome la decisión de liberarla. “Ella va a poder estar alojada en su departamento hasta que el proceso avance y sea llamada a declarar”, indicó.

“Presentamos un habeas corpus hoy a la mañana y se han podido revocar los puntos que consideramos que estaban excesivos y desproporcionados ”, sostuvo Robles, quien detalló que la orden de que la imputada vuelva a tener prisión domiciliaria se dictó alrededor de las 17.

El abogado de Páez también confirmó que su defendida tendrá libertad ambulatoria . “Ella puede circular dentro del estado de Río de Janeiro, que es quien impone la medida, la cual es controlada por la tobillera electrónica”, explicó.

Robles además indicó que la abogada podría estar 90 días más aproximadamente en Brasil hasta que su defensa pueda presentar una solicitud para que continúe el proceso judicial desde la Argentina.

El padre de Páez viajará este sábado a Río de Janeiro para acompañarla mientras avanza la causa.

Páez está imputada por el delito de injuria racial , que contempla una pena de 2 a 5 años de prisión . El jueves, el Juzgado Penal N°37 de Río de Janeiro había hecho lugar al pedido de la fiscalía, que solicitó la prisión preventiva de la abogada por la posible intimidación a los testigos y por riesgo de fuga .

El episodio que derivó en su detención ocurrió el 14 de enero , cuando Páez compartía una salida con sus amigas. Luego de un conflicto a la hora de pagar la cuenta, ella se refirió a los mozos con insultos racistas.

Con respecto a este dato, los fiscales señalaron que los mozos del lugar le advirtieron a la abogada que esa conducta constituía un delito en Brasil.

A pesar de tener esa información, la letrada , siempre según la denuncia, se dirigió a la cajera del bar para decirle “mono” y hacer gestos simulando el animal.

En su solicitud, la fiscalía la “conciencia” de una de las mujeres que acompañaban a Páez, porque habría intentado evitar que ella siguiera haciendo los gestos.

Además, señalaron que los relatos de las víctimas fueron corroborados por las declaraciones de testigos y por las imágenes de las cámaras de seguridad .

En la denuncia también detallaron que Páez realizó otras ofensas racistas incluso después de salir del bar y luego de que un agente de seguridad le hiciera gestos obscenos .

En Brasil, hay 297 personas presas por racismo , advirtió a Mediodía Noticias la abogada penalista brasileña Carla Junqueira. “ La Justicia no va a hacer ningún tratamiento diferenciado porque ella es extranjera . Se le va a aplicar lo mismo que a los brasileños”, sostuvo. “La aplicación de la prisión preventiva suele ser la regla en estos casos”, detalló.

El padre de Páez reveló qué fue lo último que le dijo su hija antes de quedar detenida este viernes en Brasil. “Papá, me están llevando” , fue el mensaje que le mandó la argentina poco antes de quedar alojada en una comisaría de Río de Janeiro.

“El abogado me da poca información; él me había dicho que no iba a ir detenida. Esto es increíble, no imaginaba que me iba a pasar. Ella no tiene antecedentes penales, no tiene problemas con nadie, es abogada”, dijo el padre de la acusada, Mariano Páez , en diálogo con Mediodía Noticias .

Luego de la orden de la prisión preventiva, Páez compartió un video en su cuenta de TikTok con el que expresó qué sintió cuando se enteró de la medida. “Estoy acusada de injuria racial en Brasil, y recibí la notificación que hay una orden de prisión preventiva para mí, por peligro de fuga, siendo que tengo una tobillera electrónica puesta y que estoy a disposición de la Justicia desde el día uno ”, indicó.

“Se están vulnerando todos mis derechos. Estoy desesperada y muerta de miedo . Hago este video para que se haga eco de la situación que estoy pasando”, cerró la abogada de 29 años.

Fuente: TN