Trasladaron a Concordia a Pablo Laurta: gritos por el femicidio de su expareja y su exsuegra y nuevas revelaciones del crimen del remisero

NACIONALES

Pablo Laurta , el femicida que mató a su expareja y a su exsuegra y también asesinó a un remisero, fue trasladado desde Córdoba a Concordia, luego de cumplirse el plazo de 120 días de prisión preventiva. Al llegar a la ciudad entrerriana, le pidió disculpas a la familia del remisero. Pero, ante la consulta sobre las dos mujeres, reclamó: "Que investiguen qué pasó con mi hijo".

El nombre de Pablo Daniel Rodriguez Laurta, de nacionalidad uruguaya, irrumpió en los medios en octubre pasado. Cruzó el río Uruguay en un bote, para burlar a Migraciones. En Entre Ríos se tomó un remís manejado por Martín Sebastián Palacio (49), a quien asesinó y descuartizó. Ya en Córdoba mató a Luna Giardina (26) y a Mariel Zamudio (54).

Ahora, Laurta fue trasladado el miércoles desde Córdoba (donde está acusado del doble femicidio) a Concordia, donde investigan el crimen de Palacio, por el cual estaba por vencerse un plazo de 120 días de prisión preventiva.

Al llegar a la sede de la Jefatura Departamental fue derivado al Juzgado de Garantías N° 4, en medio de un gran operativo de seguridad. Al bajarse de la unidad de traslado declaró gritando: “La Justicia no investigó los secuestros y abusos a mi hijo. Quiero que se sepa la verdad”, según registró el diario Río Uruguay .

También agregó: “Quiero que se investigue, por favor, lo que pasó con mi hijo; sobre lo mío, espero que siga el curso de la Justicia y se sepa la verdad”.

Además, dejó un mensaje dirigido a los familiares del remisero asesinado: “Lo siento muchísimo, de verdad”.

En la audiencia, la jueza Seró resolvió extender por 90 días la prisión preventiva , tal como lo había solicitado el Ministerio Público Fiscal. La defensa oficial, a cargo de José Luis Legarreta, no se opuso al pedido. El argumento de la fiscalía es que aún restan pruebas por producirse, que el acusado demostró capacidad de evadirse de la Justicia y que la investigación penal preparatoria continúa en curso.

El fiscal Tomás Tscherning dio detalles del asesinato del remisero. Según la investigación, los primeros contactos entre ambos se remontan al 17 de septiembre, indicó el medio local Concordia Policiales. Hubo varios cambios al trayecto que iban a hacer juntos.

El asesinato de Palacio se habría concretado de dos tiros en la cabeza , entre los kilómetros 7 y 50 de la ruta provincial 22. Lo desmemebró en seis partes.

Laurta está acusado de tres crímenes. En Córdoba enfrentará juicio por el doble femicidio de Luna Giardina y de su madre, Mariel Zamudio. Y en Entre Rios esta acusado del crimen de Palacio.

Luna Giardina y su madre, Mariel Zamudio, fueron asesinadas en su casa de Villa Serrana, en la zona norte de la ciudad de Córdoba en la mañana del 11 de octubre 2025. Esta causa ya fue remitida a juicio y el hombre podría recibir la pena máxima: condena de prisión perpetua.

La sucesión de hechos que conmocionó al país en los primeros días de octubre de 2025, se inició con el paso de Laurta a la Argentina en un bote con el que cruzó el río Uruguay a remo.

La intención fue evitar el registro de su paso por la frontera ya que seguramente tenía conocimiento de que una Fiscalía cordobesa había pedido que se la notificara si atravesaba las oficinas de Migraciones para ingresar al país.

Luna Giardina tenía un botón antipánico desde tiempo atrás. La situación que generó una extrema alerta entre los familiares y amigos de la joven madre se dio cuando Laurta fue divisado en los techos de la casa de Villa Serrana. Cuando la policía lo detuvo, le secuestraron armas y una suma de dinero importante.

Está comprobado que Laurta se subió al Toyota Corolla en la tarde del 7 de octubre en Concordia. Según trascendió después a partir de la investigación, el uruguayo había contratado Palacio para un viaje a Rafaela. Pero ese recorrido nunca se completó.

En el trayecto se produjo el crimen del remisero. Parte del cuerpo apareció descuartizado entre Yeruá y General Campos.

El viaje de Laurta siguió hasta Córdoba por caminos rurales. Los vecinos de Villa Serrana se alarmaron cuando vieron arder un Toyota Corolla en una calle de tierra. También pudieron ver a Laurta caminando por la zona con aparente tranquilidad.

En la mañana del 11 de octubre, entró a la casa de calle Chirruá al 800, y mató a balazos a Luna y a su madre, Mariel.

Fuente: Clarín