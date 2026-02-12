MADARIAGA: Evaluaron la cantidad de basura que tiran Pinamar y Gesell y deberán pagar más para seguir haciéndolo

Luego de ocho años sin cambios, el municipio de General Madariaga actualizó el mínimo de toneladas que cobra por el tratamiento de residuos que ingresan desde Pinamar y Villa Gesell. La decisión se tomó tras constatar un fuerte aumento en la cantidad de camiones diarios que llegan al predio de disposición final ubicado sobre la Ruta 11.





El valor que se venía aplicando estaba vigente desde 2018 y se mantuvo sin modificaciones hasta enero de 2026. Sin embargo, durante ese período el volumen de residuos creció de manera sostenida, lo que incrementó de forma directa los costos de operación, mantenimiento y control ambiental del predio.





Cómo era la situación en 2018

Según los registros municipales, en 2018 el movimiento de residuos era sensiblemente menor:

Pinamar Temporada alta (enero a marzo): entre 14 y 16 camiones por día Resto del año (abril a diciembre): entre 10 y 12 camiones diarios

Villa Gesell Temporada alta: entre 12 y 13 camiones por día Resto del año: entre 9 y 10 camiones diarios



El escenario actual

Para 2025, tras el conteo efectivo de camiones y la estimación de carga transportada, el panorama cambió de manera drástica:

Pinamar Temporada alta: entre 27 y 32 camiones diarios Resto del año: entre 20 y 23 camiones por día

Villa Gesell Temporada alta: entre 23 y 27 camiones diarios Resto del año: entre 18 y 21 camiones por día



En términos concretos, el flujo diario de camiones prácticamente se duplicó en comparación con los valores registrados siete años atrás.





Por qué se tomó la decisión





Desde el municipio explicaron que este incremento tiene varias causas combinadas: el crecimiento urbano y poblacional de las ciudades que envían los residuos, el fuerte impacto de la temporada turística —especialmente entre enero y marzo— y el aumento del volumen de residuos verdes, como ramas y restos de poda, producto del mantenimiento urbano y forestal.





Todo esto implica más trabajo operativo, mayor desgaste de maquinaria, mayor consumo de insumos y una planificación ambiental más exigente. En ese contexto, el Ejecutivo local consideró necesario actualizar los valores para adecuarlos a la realidad actual del servicio que presta Madariaga como ciudad receptora de residuos regionales.





La actualización busca, según se indicó, garantizar la sustentabilidad del sistema, asegurar el correcto tratamiento de los residuos y sostener los controles ambientales frente a una demanda que ya no es la misma que hace casi una década.