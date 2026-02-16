Trágico accidente en Tucumán: dos jóvenes volvían en moto del carnaval, chocaron en la ruta y murieron

Dos chicas volvían en moto de los festejos del carnaval, chocaron contra una camionet a que circulaba en el mismo sentido y murieron.

El dramático episodio ocurrió durante la madrugada de este domingo en la Ruta Nacional 157, en la localidad de La Madrid, Tucumán.

De acuerdo a lo informado por los medios locales, una camioneta Tyota Hilux conducida por Juan Pablo Ruiz, de 29 años, chocó contra la moto Corven 110 cc negra en la que viajaban las chicas.

Las víctimas fueron identificadas como Luciana Cardozo, de 29 años, y Erika Luna, de 23, quienes fallecieron en el lugar producto de las graves heridas.

Los informes preliminares determinaron que ambos vehículos circulaban en sentido sur-norte cuando se produjo el choque. Se estableció, además, que en la camioneta viajaban otras cuatro personas mayores de edad que fueron trasladadas al hospital de La Madrid.

En el lugar trabajaron los policías locales y personal de apoyo para preservar la escena y realizar las pericias correspondientes. La causa fue caratulada como doble homicidio culposo en accidente de tránsito y quedó bajo investigación.

Las pericias buscan establecer si la camioneta embistió de atrás a la moto o si hubo una maniobra imprevista que desencadenó la tragedia. Hasta el momento no se informó si se tomaron medidas contra el conductor ni el estado de salud del resto de los involucrados.

Luego de que se conociera la triste noticia, familiares y amigos de las víctimas las despidieron con desgarradores mensajes. “Cuánto dolor deja tu partida, todo un pueblo te llora. Mis condolencias a toda tu familia e hijos. Q.E.P.D. Que brille para ti la luz que no tiene fin”, escribió una mujer.

“Mi Lu, mi amiga del alma, no lo puedo creer el dolor que siento ahora, me dejaste destrozada, anoche te vi por úñtima vez y me dejaste a tu Sofi. Gracias por tu confianza y por todo tu amor y amistad, te voy a extrañar mucho”.

Fuente: TN