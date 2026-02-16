El exbarra Alan Schlenker fue padre por segunda vez en la cárcel y espera una resolución judicial clave

Alan Schlenker , el exjefe de la barra brava de River Plate condenado a prisión perpetua como instigador del asesinato de Gonzalo Acro , fue papá por segunda vez.

Desde la cárcel de Chubut , donde cumple su sentencia por el crimen que sacudió al fútbol argentino en 2007, anunció el nacimiento de su segunda hija y compartió fotos familiares en sus redes sociales.

“Todos aquellos que conocen y siguen mi historia, saben que mis convicciones se mantienen inalteradas a pesar de tantos años de Detención Arbitraria”, expresó Schlenker en un posteo.

Y agregó: “Nosotros siempre apostamos por la vida, por la familia , por el amor, por la pasión y por la verdad. Y ahora nuestro bando tiene una nueva integrante, mi hija Sofía”.

Schlenker y su pareja, Patricia González, se conocieron por redes sociales y se casaron en marzo de 2022. Ya tenían un hijo en común.

El caso que llevó a Schlenker a la cárcel ocurrió el 7 de agosto de 2007 . Ese día, Gonzalo Acro fue atacado a balazos cuando salió de un gimnasio en Villa Urquiza.

Acro dos disparos en la cabeza y uno en la pierna , y murió dos días después. El hecho estuvo vinculado a la feroz interna de la barra de River, y la Justicia consideró a Schlenker como instigador del homicidio.

Mientras espera la respuesta de la Justicia a distintas presentaciones para intentar obtener su liberación, Schlenker fue trasladado desde la Unidad 6 de Rawson hasta un sanatorio de Trelew para poder conocer a su hija recién nacida.

En octubre del año pasado, la Policía de Córdoba detuvo a Sergio Piñeiro, uno de los prófugos más buscados en la causa Acro.

Piñeiro, de 50 años, había sido condenado en 2015 a prisión perpetua como coautor del homicidio, pero se fugó y logró mantenerse oculto durante casi una década.

La investigación determinó que Piñeiro vivía en la ciudad de Cura Brochero bajo una identidad falsa: se hacía llamar Leandro Miguel Iglesias, había formado una familia y dirigía un equipo de fútbol femenino local.

Su captura cerró uno de los capítulos más oscuros de la interna de la barra de River.

Hincha de River desde la cuna , era socio del club e iba a la cancha seguido, pero su amistad con Matías Goñi , uno de los barras a los que la justicia le allanó la casa luego del enfrentamiento en el estacionamiento del Monumental, había nacido en la escuela y fue el nexo que acercó a Acro con la barrabrava.

Quería ser periodista y estudió un tiempo la carrera hasta que le ofrecieron trabajar en River: cobraba 5.763,55 pesos por tareas de mantenimiento y hasta viajó a Alemania para el Mundial, pero justo después se rompió la relación entre Alan Schlenker y Adrián Rousseau. Esa pelea fue el principio del fin.

Acro fue la primera víctima de esa interna . Tras ser acribillado en la calle, agonizó casi 30 horas y su vida se apagó con las luces de un nuevo día. Eran exactamente las 7.20 y tenía solo 29 años.

