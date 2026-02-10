Trágico accidente en la Ruta 3: intentó esquivar dos carpinchos, chocó de frente contra un camión y murió

Un hombre circulaba por la Ruta 3, intentó esquivar a dos carpinchos que se cruzaron en el camino, c hocó de frente contra un camión y murió en el acto.

El trágico accidente ocurrió durante la madrugada del domingo a la altura del kilómetro 424, en el tramo que conecta las localidades bonaerenses de Gonzales Chaves y Benito Juárez.

Por causas que son materia de investigación, colisionaron de frente un Volkswagen Voyage y un camión Mercedes-Benz.

De acuerdo a las primeras pericias y a la información difundida por fuentes policiales citadas por el medio La Voz del Pueblo , el conductor del auto atropelló a dos carpinchos que estaban sobre la ruta.

Según informaron las autoridades, el hombre trató de evitar atropellar a los animales, pero terminó perdiendo el control del vehículo , se cruzó de carril y chocó de frente contra el camión.

La violencia del accidente fue tal que el ocupante del auto falleció en el acto. Si bien los servicios de emergencia llegaron rápidamente al lugar, los médicos solo pudieron constatar la muerte de la víctima.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, bomberos voluntarios y personal de salud, quienes realizaron tareas de asistencia, prevención y peritaje.

Como consecuencia del operativo, el tránsito sobre la Ruta 3 se mantuvo reducido durante varias horas, lo que provocó demoras mientras se desarrollaba la recolección de pruebas.

Respecto al conductor del camión Mercedes-Benz, la policía informó que sufrió lesiones leves producto del choque, aunque no fue necesario su traslado a un centro de salud. El camionero se encontraba fuera de peligro y declaró ante la Policía.

Hasta el momento no trascendió la identidad del hombre fallecido. La investigación quedó a cargo de la Policía local, que intenta reconstruir la secuencia en la que sucedió todo y determinar posibles responsabilidades.

Fuente: TN